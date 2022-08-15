Кетчуп – найвідоміший томатний соус у світі, він надзвичайно універсальний і його можна використовувати у багатьох рецептах. Очевидно, що найкращий спосіб насолоджуватися ним разом з картоплею фрі або соковитим м'ясом.

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Рецепт домашнього кетчупу

Час: 4 години

Порцій: 14 банок по 330 мілілітрів

Особливе доповнення / Фото unsplash

Інгредієнти:

10 кілограмів солодких помідорів;

1,5 кілограма цибулі;

15 зерен запашного перцю;

8 лаврових листків;

4 гвоздики;

1 столова ложка меленого перцю;

3 столові ложки кам'яної солі;

1 столова ложка меленої кориці;

0,5 склянки яблучного оцту;

4 столові ложки цукру.

Приготування:

Помийте помідори, видаліть плодоніжки та зіпсуті частинки помідорів. Розріжте помідори і перемеліть на домашньому комбайні або ручній м’ясорубці. Додайте до помідорової маси всі спеції і почніть готувати. Накрийте кришкою до кипіння. Після закипання зніміть кришку і проваріть їх ще 1,5 години, поки з них не випарується вода. Перемішуйте приблизно кожні пів години. Залежно від соковитості помідорів і бажаної консистенції кетчупу такий соус можна варити до 7 годин. Чим довше варити помідори, тим густішим буде кетчуп. Коли помідори загуснуть, додайте очищену і нарізану на дрібні кубики цибулю і проваріть разом з помідорами ще 1 годину. За бажанням пропустіть кетчуп через сито, але якщо хочете зберегти неоднорідну консистенцію, то можна пропустити цей етап. Розлийте соус в простерилізовані банки та щільно закрутіть.