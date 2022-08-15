Домашний кетчуп на зиму: консервация из помидоров не первой свежести

Домашний кетчуп – очень простой соус, который можно пробовать даже детям. Приятной особенностью этого рецепта является то, что консервацию можно приготовить из томатов, которые уже не подойдут для салата или маринования.

Кетчуп – самый известный томатный соус в мире, он очень универсален и его можно использовать во многих рецептах. Очевидно, что самый лучший способ наслаждаться им вместе с картофелем фри или сочным мясом.

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Рецепт домашнего кетчупа

Время: 4 часа

Порций: 14 банок по 330 миллилитров

Особенное дополнение / Фото unsplash

Ингредиенты:

10 килограмм сладких помидоров;

1,5 килограмма лука;

15 зерен душистого перца;

8 лавровых листьев;

4 гвоздики;

1 столовая ложка молотого перца;

3 столовых ложки каменной соли;

1 столовая ложка молотой корицы;

0,5 стакана яблочного уксуса;

4 столовые ложки сахара.

Приготовление:

Помойте помидоры, удалите плодоножки и испорченные частицы помидоров. Разрежьте помидоры и перемолите на домашнем комбайне или ручной мясорубке. Добавьте в помидорную массу все специи и начните готовить. Накройте крышкой до кипения. После закипания снимите крышку и проварите их еще 1,5 часа, пока из них не выпарится вода. Перемешивайте примерно каждые полчаса. В зависимости от сочности помидоров и желаемой консистенции кетчупа, такой соус можно варить до 7 часов. Чем дольше варить помидоры, тем гуще будет кетчуп. Когда помидоры загустеют, добавьте очищенный и нарезанный на мелкие кубики лук и проварите вместе с помидорами еще 1 час. По желанию пропустите кетчуп через сито, но если хотите сохранить неоднородную консистенцию, можно пропустить этот этап. Разлейте соус в простерилизованные банки и плотно закрутите.