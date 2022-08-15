Домашний кетчуп на зиму: консервация из помидоров не первой свежести

15 августа 2022 , 14:16
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Источник:

The Petite Cook

Домашний кетчуп – очень простой соус, который можно пробовать даже детям. Приятной особенностью этого рецепта является то, что консервацию можно приготовить из томатов, которые уже не подойдут для салата или маринования.

Кетчуп – самый известный томатный соус в мире, он очень универсален и его можно использовать во многих рецептах. Очевидно, что самый лучший способ наслаждаться им вместе с картофелем фри или сочным мясом.

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Рецепт домашнего кетчупа

Время: 4 часа
Порций: 14 банок по 330 миллилитров

Особенное дополнение / Фото unsplash

Ингредиенты:

  • 10 килограмм сладких помидоров;
  • 1,5 килограмма лука;
  • 15 зерен душистого перца;
  • 8 лавровых листьев;
  • 4 гвоздики;
  • 1 столовая ложка молотого перца;
  • 3 столовых ложки каменной соли;
  • 1 столовая ложка молотой корицы;
  • 0,5 стакана яблочного уксуса;
  • 4 столовые ложки сахара.

Приготовление:

  1. Помойте помидоры, удалите плодоножки и испорченные частицы помидоров.
  2. Разрежьте помидоры и перемолите на домашнем комбайне или ручной мясорубке.
  3. Добавьте в помидорную массу все специи и начните готовить.
  4. Накройте крышкой до кипения. После закипания снимите крышку и проварите их еще 1,5 часа, пока из них не выпарится вода.
  5. Перемешивайте примерно каждые полчаса. В зависимости от сочности помидоров и желаемой консистенции кетчупа, такой соус можно варить до 7 часов. Чем дольше варить помидоры, тем гуще будет кетчуп.
  6. Когда помидоры загустеют, добавьте очищенный и нарезанный на мелкие кубики лук и проварите вместе с помидорами еще 1 час.
  7. По желанию пропустите кетчуп через сито, но если хотите сохранить неоднородную консистенцию, можно пропустить этот этап.
  8. Разлейте соус в простерилизованные банки и плотно закрутите.

Кто изобрёл кетчуп?


Ранние версии кетчупа не делали из помидоров. Соусы тогда варили на основе грибов, орехов или фруктов. До 19 века термин "кетчуп" мог касаться любого соуса с густой консистенцией. Изобретение кетчупа на основе томатов в 1812 году приписывают американскому ученому Джеймсу Мизу.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська