Вкусно с первой ложки: рецепт домашнего плова с курицей
3 октября 2022 , 12:36Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
На первый взгляд кажется, что приготовить плов легко, но когда доходит до дела и рис разварился, мясо сухое. Мы научим вас, как подать это блюдо, так, чтобы все были в восторге.
Плов с курицей можно готовить не только в духовке, но и на сковороде. Один из таких рецептов мы приготовили сегодня. Нежное куриное мясо, рассыпчатый рис – объедение.
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Рецепт плова с курицей на сковороде
- Время: 1 час 20 минут
- Порции: 4 – 6
– 2 куриных филе;
– 1 большой репчатый лук;
– 1 большая морковь;
– 3 – 4 зубчика чеснока + 1 головка (по желанию);
– 350 граммов пропаренного длиннозерного риса;
– 600 миллилитров воды;
– 50 миллилитров масла;
– соль;
– черный молотый перец;
– приправа к плову;
– 2 лавровых листочка.
Приготовление:️
- Нарезаем соломкой морковь, средним кубиком репчатый лук, средним кубиком куриное филе и сразу его солим и перчим.
- В большую сковородку наливаем растительное масло, разогреваем на среднем огне и поджариваем до прозрачности лук, добавляем филе и жарим еще 5 минут, помешивая. Добавляем морковь и снова жарим еще 5 минут.
- Заливаем все водой, добавляем рис, приправу к плову, солим. Добавляем чеснок (очищенный) и головку (срезанную и в шелухе), кладем сверху два лавровых листика и накрываем крышкой.
- Доводим плов до кипения и убавляем огонь до умеренного, готовим 17 минут и выключаем огонь. Не снимая крышку, дайте плову настояться 30 минут.
Приятного тебе аппетита!