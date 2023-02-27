Теперь только так и готовим – особый рецепт творожников

Один из вкуснейших завтраков – сырники. Мы подобрали рецепт с миндалем, ведь именно он превратит это обычное блюдо в ресторанный образец.

Миндальные сырнички – особенный рецепт к завтраку или обеду. Они сочетают в себе два вида муки, благодаря которым вкус просто невероятный.

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Подавайте их к столу со сметаной, домашним вареньем или джемом или шоколадной пастой.

Рецепт миндальных сырников

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4

– 400 граммов кисломолочного сыра;– 120 граммов миндальной муки (дополнительно для обрушения);– 2 – 3 столовые ложки сахара;– соль;– 2 столовые ложки муки для обрушения и ½ столовой ложки к тесту;– куриное яйцо;– 50 граммов голубики или других ягод;– сахарная пудра для декора;– масло для жарки.

Приготовление:

Можно приобрести миндаль и смолоть его в муку, или взять уже готовое.

Сыр смешиваем с яйцом, сахаром, солью и двумя видами муки. Оставляем на 20 минут.

Из теста формируем сырники, обваливаем в муке.

На разогретую сковороду добавляем масло или сливочное масло. Обжариваем сырники. Готовим на медленном огне сначала без крышки, а когда уже будет время сырнички перевернуть, накрываем крышкой и готовим к золотой корочке.

Творог выкладываем на бумажное полотенце, или избавиться от лишнего жира.

Украшаем все сахарной пудрой, ягодами.

Пусть вкушает!