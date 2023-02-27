Миндальные сырнички – особенный рецепт к завтраку или обеду. Они сочетают в себе два вида муки, благодаря которым вкус просто невероятный.
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Подавайте их к столу со сметаной, домашним вареньем или джемом или шоколадной пастой.
Рецепт миндальных сырников
- Время: 45 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Можно приобрести миндаль и смолоть его в муку, или взять уже готовое.
- Сыр смешиваем с яйцом, сахаром, солью и двумя видами муки. Оставляем на 20 минут.
- Из теста формируем сырники, обваливаем в муке.
- На разогретую сковороду добавляем масло или сливочное масло. Обжариваем сырники. Готовим на медленном огне сначала без крышки, а когда уже будет время сырнички перевернуть, накрываем крышкой и готовим к золотой корочке.
- Творог выкладываем на бумажное полотенце, или избавиться от лишнего жира.
- Украшаем все сахарной пудрой, ягодами.
Пусть вкушает!