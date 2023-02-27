Миндальные сырнички – особенный рецепт к завтраку или обеду. Они сочетают в себе два вида муки, благодаря которым вкус просто невероятный.

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Подавайте их к столу со сметаной, домашним вареньем или джемом или шоколадной пастой.

Рецепт миндальных сырников

  • Время: 45 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Можно приобрести миндаль и смолоть его в муку, или взять уже готовое.
  • Сыр смешиваем с яйцом, сахаром, солью и двумя видами муки. Оставляем на 20 минут.
  • Из теста формируем сырники, обваливаем в муке.
  • На разогретую сковороду добавляем масло или сливочное масло. Обжариваем сырники. Готовим на медленном огне сначала без крышки, а когда уже будет время сырнички перевернуть, накрываем крышкой и готовим к золотой корочке.
  • Творог выкладываем на бумажное полотенце, или избавиться от лишнего жира.
  • Украшаем все сахарной пудрой, ягодами.

Пусть вкушает!