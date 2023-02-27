Мигдалеві сирнички – особливий рецепт до сніданку, чи обіду. Вони поєднують у собі два види борошна, завдяки яким смак просто неймовірний.

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Подавайте їх до столу зі сметаною, домашнім варенням чи джемом, або шоколадною пастою.

Рецепт мигдалевих сирників

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів кисломолочного сиру;

– 120 грамів мигдалевого борошна (додатково для обвалювання);

– 2 – 3 столові ложки цукру;

– сіль;

– 2 столові ложки борошна для обвалювання та ½ столової ложки до тіста;

– куряче яйце;

– 50 грамів лохини або інших ягід;

– цукрова пудра для декору;

– олія для смаження.

Приготування:

Можна придбати мигдаль та власноруч змолоти його в борошно, або взяти вже готове.

Сир змішуємо з яйцем, цукром, сіллю та двома видами борошна. Залишаємо на 20 хвилин.

З тіста формуємо сирники, обвалюємо у борошні.

На розігріту сковорідку додаємо олію, або вершкове масло. Обсмажуємо сирники. Готуємо на повільному вогні спочатку без кришки, а коли вже буде час сирнички перевернути, накриваємо кришкою та готуємо до золотої скоринки.

Сирнички викладаємо на паперовий рушничок, або позбутися зайвого жиру.

Прикрашаємо все цукровою пудрою, ягодами.

Нехай смакує!