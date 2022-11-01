Лучше пиццы: рецепт галеты с грушей и сыром бри
1 ноября 2022 , 08:31Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вали Саенко
Галета с сыром и сочной грушей – это одновременно изысканное и простое блюдо, которое хочется пробовать еще и еще. Кстати, сыр можно выбирать по вкусу: от голубого с плесенью до белого.
Это простое блюдо, которое можно готовить чуть ли не каждый день. Культовое сочетание продуктов: грушка, творог, мед, орешки на ароматном тонком тесте – что еще можно хотеть на завтрак или перекус?
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Такую галету можно подать как к праздничному столу, так и к обыденному. Начинки можно изменять и соленые или сладкие.
Рецепт галеты с грушей
- Время: 90 минут
- Порции: 4
Галета с сыром бри / Фото из личного архива Валентины Саенко
– 200 граммов муки;
– 100 граммов сливочного масла;
– 1 куриное яйцо;
– 1 столовая ложка воды;
– щепотка соли.
Для начинки:
– 200 граммов сыра бри;
– 1 грушка;
– орешки;
– мед;
– 1 веточка тимьяна.
Приготовление:⠀
- Для приготовления теста просто все смешиваем до однородности руками или в кухонном комбайне. Масло должно быть холодным. Тесто должно быть мягким и не липнуть в руки. Если липнет, можно добавить еще ложку муки. Прячем тесто в холодильник на 20 – 30 минут предварительно завернув в слой пищевой пленки.
Галета с сыром бри / Фото из личного архива Валентины Саенко
- Грушу нарезаем на 4 части. Осторожно вырезаем серединку и режем: можно порезать просто тоненькими слайсами, а можно каждую часть прорезать, не разрезая верх и раскрыть веером. Бри нарезаем кусочками. Орешки поджарить.
- Тесто раскатываем на пергаменте, немного обсыпаем его мукой. Выкладываем сверху бри, посыпаем орешками и листочками тимьяна. Сверху выкладываем грушу. Стараемся, чтобы она закрыла творог. Заворачиваем края теста. Ставим запекаться на 20-30 минут при 180 градусах.
- Немного охладите галету и полейте медом. Еще сверху по желанию можно посыпать орешками.
Приятного тебе аппетита!