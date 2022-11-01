Це проста страва, яку можна готувати чи не щодня. Культове поєднання продуктів: грушка, сир, мед, горішки на ароматному тонкому тісті – що ще можна хотіти на сніданок чи перекус?

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Таку галету можна подати як до святкового столу, так і до буденного. Начинки теж можна змінювати та солоні чи солодкі.

Рецепт галети з грушею

Час: 90 хвилин

90 хвилин Порції: 4



Галета з сиром брі / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

Інгредієнти для тіста:

– 200 грамів борошна;

– 100 грамів вершкового масла;

– 1 куряче яйце;

– 1 столова ложка води;

– дрібка солі.

Для начинки:

– 200 грамів сиру брі;

– 1 грушка;

– горішки;

– мед;

– 1 гілочка чебрецю.

Приготування:⠀

Для приготування тіста просто все змішуємо до однорідності руками або в кухонному комбайні. Масло має бути холодне. Тісто повинно бути м’яке та не липнути до рук. Якщо липне, то можна додати ще ложку борошна. Ховаємо тісто у холодильник на 20 – 30 хвилин попередньо загорнувши у шар харчової плівки.



Галета з сиром брі / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

Грушу нарізаємо на 4 частини. Обережно вирізаємо серединку та ріжемо: можна порізати просто тоненько слайсами, а можна кожну частину прорізати, не розрізаючи верх і розкрити віялом. Брі нарізаємо шматочками. Горішки підсмажити.

Тісто розкатуємо на пергаменті, трішки обсипати його борошном. Викладаємо зверху брі, посипаємо горішками і листочками чебрецю. Зверху викладаємо грушу. Стараємось, щоб вона закрила сир. Завертаємо краї тіста. Ставимо запікатись на 20 – 30 хвилин при 180 градусах.

Трішки охолодіть галету і полийте медом. Ще зверху за бажанням можна посипати горішками.

Смачного!