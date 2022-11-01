Це проста страва, яку можна готувати чи не щодня. Культове поєднання продуктів: грушка, сир, мед, горішки на ароматному тонкому тісті – що ще можна хотіти на сніданок чи перекус?
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Таку галету можна подати як до святкового столу, так і до буденного. Начинки теж можна змінювати та солоні чи солодкі.
Рецепт галети з грушею
- Час: 90 хвилин
- Порції: 4
Галета з сиром брі / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко
Приготування:⠀
- Для приготування тіста просто все змішуємо до однорідності руками або в кухонному комбайні. Масло має бути холодне. Тісто повинно бути м’яке та не липнути до рук. Якщо липне, то можна додати ще ложку борошна. Ховаємо тісто у холодильник на 20 – 30 хвилин попередньо загорнувши у шар харчової плівки.
Галета з сиром брі / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко
- Грушу нарізаємо на 4 частини. Обережно вирізаємо серединку та ріжемо: можна порізати просто тоненько слайсами, а можна кожну частину прорізати, не розрізаючи верх і розкрити віялом. Брі нарізаємо шматочками. Горішки підсмажити.
- Тісто розкатуємо на пергаменті, трішки обсипати його борошном. Викладаємо зверху брі, посипаємо горішками і листочками чебрецю. Зверху викладаємо грушу. Стараємось, щоб вона закрила сир. Завертаємо краї тіста. Ставимо запікатись на 20 – 30 хвилин при 180 градусах.
- Трішки охолодіть галету і полийте медом. Ще зверху за бажанням можна посипати горішками.
Смачного!