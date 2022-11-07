Горячие бутерброды с салатом из нута: рецепт для сытного завтрака

Из консервированного нута можно приготовить множество интересных и вкусных блюд: хумус, фалафель, попкорн. Рецепт салата с добавлением сельдерея и нута станет любимым в вашей семье. Особенно когда вы попробуете его на гренках.

Сытный и питательный бутерброд с нутом – отличный вариант для завтрака. Буквально в считанные минуты он будет на столе, еще и без лишних усилий.

Читайте также Интересное сочетание: котлеты из говядины и курятины

По желанию к бутерброду можно добавить отварное или обжаренное куриное филе. Оно придаст ему особый вкус.

Бутерброд с салатом из нута

Время: 20 минут

20 минут Порции: 1

– 2 ломтика хлеба;– зеленый листовой салат;– 2/3 стакана пюре из нута– 2 столовые ложки майонеза;– 2 чайные ложки дижонской горчицы;– 1 чайная ложка меда;– 2 столовые ложки мелко нарезанного сельдерея;– 2 столовые ложки мелко нарезанных маринованных огурцов;– 1 столовую ложку красного лука (мелко нарезать);– соль;– черный молотый перец;– свежий укроп;– чеснок;– лимон.

Приготовление:

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла или готовьте без нее. Обжарьте ломтики хлеба с обеих сторон в румяную корочку.

Для начинки бутерброда смешайте пюре нут, измельченный лук, огурцы, сельдерей. Заправьте все майонезом, горчицей, медом. Сдобрите специями и выжмите немного лимона. Тщательно все перемешайте.

Выложите на одну скидку хлеба листья салата, сверху начинку из нута и накройте хлебом. Разрежьте бутерброд пополам и подавайте к столу.

Приятного тебе аппетита!