Горячие бутерброды с салатом из нута: рецепт для сытного завтрака

7 ноября 2022 , 10:13
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Источник:

инстаграмм Кристинана Пея

Из консервированного нута можно приготовить множество интересных и вкусных блюд: хумус, фалафель, попкорн. Рецепт салата с добавлением сельдерея и нута станет любимым в вашей семье. Особенно когда вы попробуете его на гренках.

Сытный и питательный бутерброд с нутом – отличный вариант для завтрака. Буквально в считанные минуты он будет на столе, еще и без лишних усилий.

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По желанию к бутерброду можно добавить отварное или обжаренное куриное филе. Оно придаст ему особый вкус.

Бутерброд с салатом из нута

  • Время: 20 минут
  • Порции: 1
Ингредиенты:
– 2 ломтика хлеба;
– зеленый листовой салат;
– 2/3 стакана пюре из нута
– 2 столовые ложки майонеза;
– 2 чайные ложки дижонской горчицы;
– 1 чайная ложка меда;
– 2 столовые ложки мелко нарезанного сельдерея;
– 2 столовые ложки мелко нарезанных маринованных огурцов;
– 1 столовую ложку красного лука (мелко нарезать);
– соль;
– черный молотый перец;
– свежий укроп;
– чеснок;
– лимон.

Приготовление:

  • Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла или готовьте без нее. Обжарьте ломтики хлеба с обеих сторон в румяную корочку.
  • Для начинки бутерброда смешайте пюре нут, измельченный лук, огурцы, сельдерей. Заправьте все майонезом, горчицей, медом. Сдобрите специями и выжмите немного лимона. Тщательно все перемешайте.
  • Выложите на одну скидку хлеба листья салата, сверху начинку из нута и накройте хлебом. Разрежьте бутерброд пополам и подавайте к столу.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак