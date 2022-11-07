Горячие бутерброды с салатом из нута: рецепт для сытного завтрака
7 ноября 2022 , 10:13Читати новину українською
Источник:инстаграмм Кристинана Пея
Из консервированного нута можно приготовить множество интересных и вкусных блюд: хумус, фалафель, попкорн. Рецепт салата с добавлением сельдерея и нута станет любимым в вашей семье. Особенно когда вы попробуете его на гренках.
Сытный и питательный бутерброд с нутом – отличный вариант для завтрака. Буквально в считанные минуты он будет на столе, еще и без лишних усилий.
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По желанию к бутерброду можно добавить отварное или обжаренное куриное филе. Оно придаст ему особый вкус.
Бутерброд с салатом из нута
- Время: 20 минут
- Порции: 1
– 2 ломтика хлеба;
– зеленый листовой салат;
– 2/3 стакана пюре из нута
– 2 столовые ложки майонеза;
– 2 чайные ложки дижонской горчицы;
– 1 чайная ложка меда;
– 2 столовые ложки мелко нарезанного сельдерея;
– 2 столовые ложки мелко нарезанных маринованных огурцов;
– 1 столовую ложку красного лука (мелко нарезать);
– соль;
– черный молотый перец;
– свежий укроп;
– чеснок;
– лимон.
Приготовление:
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла или готовьте без нее. Обжарьте ломтики хлеба с обеих сторон в румяную корочку.
- Для начинки бутерброда смешайте пюре нут, измельченный лук, огурцы, сельдерей. Заправьте все майонезом, горчицей, медом. Сдобрите специями и выжмите немного лимона. Тщательно все перемешайте.
- Выложите на одну скидку хлеба листья салата, сверху начинку из нута и накройте хлебом. Разрежьте бутерброд пополам и подавайте к столу.
Приятного тебе аппетита!