Сытный и питательный бутерброд с нутом – отличный вариант для завтрака. Буквально в считанные минуты он будет на столе, еще и без лишних усилий.
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По желанию к бутерброду можно добавить отварное или обжаренное куриное филе. Оно придаст ему особый вкус.
Бутерброд с салатом из нута
- Время: 20 минут
- Порции: 1
Приготовление:
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла или готовьте без нее. Обжарьте ломтики хлеба с обеих сторон в румяную корочку.
- Для начинки бутерброда смешайте пюре нут, измельченный лук, огурцы, сельдерей. Заправьте все майонезом, горчицей, медом. Сдобрите специями и выжмите немного лимона. Тщательно все перемешайте.
- Выложите на одну скидку хлеба листья салата, сверху начинку из нута и накройте хлебом. Разрежьте бутерброд пополам и подавайте к столу.
Приятного тебе аппетита!