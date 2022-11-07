Сытный и питательный бутерброд с нутом – отличный вариант для завтрака. Буквально в считанные минуты он будет на столе, еще и без лишних усилий.

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По желанию к бутерброду можно добавить отварное или обжаренное куриное филе. Оно придаст ему особый вкус.

Бутерброд с салатом из нута

  • Время: 20 минут
  • Порции: 1

Приготовление:

  • Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла или готовьте без нее. Обжарьте ломтики хлеба с обеих сторон в румяную корочку.
  • Для начинки бутерброда смешайте пюре нут, измельченный лук, огурцы, сельдерей. Заправьте все майонезом, горчицей, медом. Сдобрите специями и выжмите немного лимона. Тщательно все перемешайте.
  • Выложите на одну скидку хлеба листья салата, сверху начинку из нута и накройте хлебом. Разрежьте бутерброд пополам и подавайте к столу.

Приятного тебе аппетита!