Ситний та поживний бутерброд з нутом – відмінний варіант до сніданку. Буквально за лічені хвилини він буде на столі, ще й без зайвих зусиль.

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За бажанням до бутерброда можна додати відварене або обсмажене куряче філе. Воно надасть його особливого смаку.

Бутерброд із салатом із нуту

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 1

Приготування:

  • Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії, або готуйте без неї. Обсмажте скибки хліба з обох сторін до рум'яної скоринки.
  • Для начинки бутерброда змішайте пюре нуту, подрібнену цибулю, огірки, селеру. Заправте все майонезом, гірчицею, медом. Присмачте спеціями та вичавіть трішки лимону. Ретельно все перемішайте.
  • Викладіть на одну скидку хліба листя салату, зверху начинку з нуту та накрийте хлібом. Розріжте бутерброд навпіл та подавайте до столу.

Смачного!