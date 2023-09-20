Настоящий гуцульский банош с брынзой и шкварками – старинный рецепт

Обожаете давние украинские блюда? У нас есть отличный рецепт гуцульского баноша с соленой брынзой и хрустящими шкварками.

Банош – традиционное блюдо украинской кухни из кукурузной крупы, домашней сметаны и брынзы. Также к баношу часто подают шкварки из сала или грудинки.

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24 канал поделился проверенным рецептом гуцульского баноша, как его готовят с давних времен. Весь секрет в жирной домашней сметане, а если ее нет – используйте жирные коровьи сливки.

Рецепт гуцульского баноша

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

– 1 стакан кукурузной крупы;– 2 – 3 стакана жирных сливок или домашней сметаны;– 100 граммов брынзы;– 200 граммов шкварок;– соль.

Приготовление:

В кастрюле или сотейнике прогреваем сливки или домашнюю сметану. Важно не довести до кипения, а прогреть до пара.

Высыпаем кукурузную крупу и сразу начинаем активно перемешивать все венчиком или ложкой, чтобы не взялось комочками. Завариваем кашу, пока она не впитает всю сметану (или сливки) и не станет густой.

Сдабриваем солью, перемешиваем и оставляем под крышкой настояться около 5 минут.

На разогретой сковороде обжариваем кубики сала или грудинку до золотистой корочки. Солим, по желанию добавляем черный молотый перец.

Выкладываем готовую кукурузную кашу в порционные тарелки, посыпаем брынзой, шкварками и наслаждаемся гуцульским баношем.

Приятного аппетита!

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