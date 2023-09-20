Справжній гуцульський банош з бринзою та шкварками – давній рецепт

Обожнюєте давні українські страви? У нас є відмінний рецепт гуцульського баношу з солоною бринзою та хрумкими шкварками.

Банош – традиційна страва української кухні з кукурудзяної крупи, домашньої сметани та бринзи. Також до баношу часто подають шкварки з сала чи грудинки.

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24 канал поділився перевіреним рецептом гуцульського баношу, як його готують з давніх часів. Весь секрет у жирній домашній сметані, а якщо її немає – використайте жирні коров'ячі вершки.

Рецепт гуцульського баношу

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

– 1 склянка кукурудзяної крупи;– 2 – 3 склянки жирних вершків, або домашньої сметани;– 100 грамів бринзи;– 200 грамів шкварок;– сіль.

Приготування:

У каструлі чи сотейнику прогріваємо вершки, чи домашню сметану. Важливо не довести до кипіння, а прогріти до пари.

Висипаємо кукурудзяну крупу та одразу починаємо активно перемішувати все вінчиком чи ложкою, аби не взялося грудочками. Заварюємо кашу, доки вона не вбере всю сметану (чи вершки) і не стане густою.

Присмачуємо сіллю, перемішуємо та залишаємо під кришкою настоятися близько 5 хвилин.

На розігрітій сковорідці обсмажуємо кубики сала чи грудинку до золотавої скоринки. Солимо, за бажанням додаємо чорний мелений перець.

Викладаємо готову кукурудзяну кашу в порційні тарілки, посипаємо бринзою, шкварками та насолоджуємося гуцульським баношем.

Смачного!

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