Справжній гуцульський банош з бринзою та шкварками – давній рецепт

20 вересня 2023, 08:08
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Обожнюєте давні українські страви? У нас є відмінний рецепт гуцульського баношу з солоною бринзою та хрумкими шкварками.

Банош – традиційна страва української кухні з кукурудзяної крупи, домашньої сметани та бринзи. Також до баношу часто подають шкварки з сала чи грудинки.

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24 канал поділився перевіреним рецептом гуцульського баношу, як його готують з давніх часів. Весь секрет у жирній домашній сметані, а якщо її немає – використайте жирні коров'ячі вершки.

Рецепт гуцульського баношу

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 1 склянка кукурудзяної крупи;
 – 2 – 3 склянки жирних вершків, або домашньої сметани;
 – 100 грамів бринзи;
 – 200 грамів шкварок;
 – сіль.

Приготування:

  • У каструлі чи сотейнику прогріваємо вершки, чи домашню сметану. Важливо не довести до кипіння, а прогріти до пари. 
  • Висипаємо кукурудзяну крупу та одразу починаємо активно перемішувати все вінчиком чи ложкою, аби не взялося грудочками. Заварюємо кашу, доки вона не вбере всю сметану (чи вершки) і не стане густою.
  • Присмачуємо сіллю, перемішуємо та залишаємо під кришкою настоятися близько 5 хвилин.
  • На розігрітій сковорідці обсмажуємо кубики сала чи грудинку до золотавої скоринки. Солимо, за бажанням додаємо чорний мелений перець.
  • Викладаємо готову кукурудзяну кашу в порційні тарілки, посипаємо бринзою, шкварками та насолоджуємося гуцульським баношем.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак