Чтобы приготовить удачные сырники, нужно придерживаться нескольких правил: выбрать правильный домашний сыр, не добавлять целые яйца и добавить немного любви и магии.

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24 канал подготовил проверенный рецепт сырников с изюмом, по которому мы и сами готовим их к завтраку или на обед.

Рецепт сырников с изюмом

Время: 45 минут

45 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 350 г кисломолочного сыра 5%;

– 2 яичных желтка;

– 2 – 3 столовые ложки муки;

– ванильный сахар;

– 2 столовые ложки сахара;

– цедра половины лимона;

– 100 граммов изюма;

– соль;

– масло для жарки;

– манка для панировки.

Приготовление:

Замачиваем изюм в теплой воде, чтобы они не впитывали влагу из сырников во время приготовления. Процеживаем через 15 минут и просушиваем на бумажных полотенцах.

В миске смешиваем домашний творог, сахар, желтки, ванильный сахар, цедру лимона, муку и соль. Тщательно перемешиваем до однородной массы.



Домашние сырники / Фото lenas kitchen blog

Добавляем изюм и снова вымешиваем тесто. Чтобы сырники удались, выбирайте сухой сыр, зернистый. Слишком жирный и влажный нужно отжать из-за марли.

Формируйте сырники и обваливаем в манке. Жарим на разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон до готовности.

Подаем сырники с домашней сметаной или любимым вареньем.

Приятного аппетита!

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