Чтобы приготовить удачные сырники, нужно придерживаться нескольких правил: выбрать правильный домашний сыр, не добавлять целые яйца и добавить немного любви и магии.
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24 канал подготовил проверенный рецепт сырников с изюмом, по которому мы и сами готовим их к завтраку или на обед.
Рецепт сырников с изюмом
- Время: 45 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Замачиваем изюм в теплой воде, чтобы они не впитывали влагу из сырников во время приготовления. Процеживаем через 15 минут и просушиваем на бумажных полотенцах.
- В миске смешиваем домашний творог, сахар, желтки, ванильный сахар, цедру лимона, муку и соль. Тщательно перемешиваем до однородной массы.
Домашние сырники / Фото lenas kitchen blog
- Добавляем изюм и снова вымешиваем тесто. Чтобы сырники удались, выбирайте сухой сыр, зернистый. Слишком жирный и влажный нужно отжать из-за марли.
- Формируйте сырники и обваливаем в манке. Жарим на разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон до готовности.
- Подаем сырники с домашней сметаной или любимым вареньем.
Приятного аппетита!