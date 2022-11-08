Хачапури для ленивых: простой рецепт из кисломолочного сыра

Грузинская кухня – это сочетание пышного теста, сыров и специй. Но, живя в новом ритме, мы выбираем те блюда, которые может позволить наш кошелек и время.

Ленивый хачапури – это прекрасное решение для экономии не только времени и денег, но и света. Для приготовления блюда нам нужны обычные продукты и сковорода.

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Также такой вид хачапури подойдет тем, кто пристально следит за своим питанием. Ведь в рецепте автор использует только цельнозерновую муку, без добавления дрожжей, разрыхлителей и сахара.

Рецепт ленивого хачапури

Время: 50 минут

50 минут Порции: 2

– 100 граммов кисломолочного сыра;– 1 куриное яйцо;– 150 миллилитров молока;– 150 – 180 граммов твердого сыра;– 5 столовых ложек цельнозерновой муки;– специи: хмели-сунели или другая любимая зелень.

Приготовление:

Твердый сыр натрите на грубой терке. Добавьте куриное яйцо, сыр, муку и влейте молоко. Сдобрите все специями и перемешайте.

Готовую массу выложите на разогретую сковороду смазанной сливочным маслом, накройте крышкой. Жарьте все на маленьком огне примерно 8-10 минут с одной стороны и до 4-5 минут с другой.

️Подавайте ленивый хачапури к столу с любимой зеленью.

Приятного тебе аппетита!