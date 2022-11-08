Хачапури для ленивых: простой рецепт из кисломолочного сыра
8 ноября 2022 , 11:54Читати новину українською
Источник:инстаграмм Роксоланы Герасимов
Грузинская кухня – это сочетание пышного теста, сыров и специй. Но, живя в новом ритме, мы выбираем те блюда, которые может позволить наш кошелек и время.
Ленивый хачапури – это прекрасное решение для экономии не только времени и денег, но и света. Для приготовления блюда нам нужны обычные продукты и сковорода.
Читайте также Быстро и доступно: три рецепта куриных голеней на каждый день
Также такой вид хачапури подойдет тем, кто пристально следит за своим питанием. Ведь в рецепте автор использует только цельнозерновую муку, без добавления дрожжей, разрыхлителей и сахара.
Рецепт ленивого хачапури
- Время: 50 минут
- Порции: 2
– 100 граммов кисломолочного сыра;
– 1 куриное яйцо;
– 150 миллилитров молока;
– 150 – 180 граммов твердого сыра;
– 5 столовых ложек цельнозерновой муки;
– специи: хмели-сунели или другая любимая зелень.
Приготовление:
- Твердый сыр натрите на грубой терке. Добавьте куриное яйцо, сыр, муку и влейте молоко. Сдобрите все специями и перемешайте.
- Готовую массу выложите на разогретую сковороду смазанной сливочным маслом, накройте крышкой. Жарьте все на маленьком огне примерно 8-10 минут с одной стороны и до 4-5 минут с другой.
- ️Подавайте ленивый хачапури к столу с любимой зеленью.
Приятного тебе аппетита!