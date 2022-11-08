Лінивий хачапурі – це чудове вирішення для економії не тільки часу та грошей, а ще й світла. Для приготування страви нам потрібні звичайні продукти та сковорідка.

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Також, такий вид хачапурі підійде тим, хто пильно стежить за своїм харчуванням. Адже у рецепті авторка використовує тільки цільнозернове борошно, без додавання дріжджів, розпушувачів та цукру.

Рецепт лінивого хачапурі

  • Час: 50 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Твердий сир натріть на грубій тертці. Додайте куряче яйце, домашній сир, борошно та влийте молоко. Присмачте все спеціями та перемішайте.
  • Г️отову масу викладіть на розігріту сковорідку змащеною вершковим маслом, накрийте кришкою. Смажте все на маленькому вогні приблизно 8 – 10 хвилин з однієї сторони і до 4 – 5 хвилин з іншої.
  • ️Подавайте лінивий хачапурі до столу з улюбленою зеленню.

Смачного!