Лінивий хачапурі – це чудове вирішення для економії не тільки часу та грошей, а ще й світла. Для приготування страви нам потрібні звичайні продукти та сковорідка.

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Також, такий вид хачапурі підійде тим, хто пильно стежить за своїм харчуванням. Адже у рецепті авторка використовує тільки цільнозернове борошно, без додавання дріжджів, розпушувачів та цукру.

Рецепт лінивого хачапурі

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 100 грамів кисло-молочного сиру;

– 1 куряче яйце;

– 150 мілілітрів молока;

– 150 – 180 грамів твердого сиру;

– 5 столових ложок цільнозернового борошна;

– спеції: хмелі-сунелі, або інша улюблена зелень.

Приготування:

Твердий сир натріть на грубій тертці. Додайте куряче яйце, домашній сир, борошно та влийте молоко. Присмачте все спеціями та перемішайте.

Г️отову масу викладіть на розігріту сковорідку змащеною вершковим маслом, накрийте кришкою. Смажте все на маленькому вогні приблизно 8 – 10 хвилин з однієї сторони і до 4 – 5 хвилин з іншої.

️Подавайте лінивий хачапурі до столу з улюбленою зеленню.

Смачного!