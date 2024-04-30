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Рецепт холодца из курицы и свиной рульки
- Время: 8 часов + время на застывание
- Порций: 6
Приготовление:
- Подготовьте мясо заранее. Вымойте и почистьте свиную рульку, разрежьте ее на части и положите в кастрюлю вместе с курицей. Залейте водой и поставьте на ночь в холодильник.
- Утром вылейте воду, мясо сложите в кастрюлю, залейте свежей водой и поставьте на огонь до появления пены. Уберите пену, накройте крышкой, поставьте на минимальный огонь.
- Варите холодец 6 – 8 часов, не допуская закипания. За 1,5 часа до окончания варки добавьте разрезанный пополам лук.
- Как только мясо будет отставать от кости, выключите огонь и уберите жир. Выложите мясо в миску, разберите его на части и разложите по формам для холодца.
- Бульон процедите через марлю или сито. Добавьте в него лавровый лист, измельченный чеснок и соль. Залейте бульон в формы и поставьте в холодное место до застывания.