Достаточно делать ошибки: рецепт идеального теста на пиццу

Пицца – любимое блюдо не только итальянцев, но и украинцев. Безусловно, лучше всего она подходит тогда, когда вы приготовили ее собственноручно.

Мы подобрали для вас рецепт идеального проверенного теста на пиццу, которое вы без труда сможете приготовить дома.

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Начинками для пиццы могут быть ваши любимые сыры в сочетании с курятиной, ветчиной или колбасой салями. Не забудьте добавить помидоры и консервированную кукурузу – это очень вкусно!

Рецепт дрожжевого теста на пиццу

Время: 60 минут

60 минут Порции: 2

– 200 миллилитров теплой воды;– 6 граммов сухих дрожжей;– 1 чайная ложка сахара;– 1/2 чайной ложки соли;– 350 граммов пшеничной муки;– 2 столовые ложки оливкового масла.

Приготовление:

В глубокой миске соединяем теплую воду, дрожжи и сахар. Отдельно соединяем просеянную муку с солью, добавляем влажные ингредиенты, замешиваем липкое тесто.

Добавляем в тесто оливковое масло, вымешиваем до гладкости около 5 минут. Если вдруг тесто и дальше будет липнуть – подсыпьте муки.

Смазываем миску оливковым маслом, кладем тесто и оставляем на 30 – 40 минут до увеличения его в 2 раза. Готовое тесто делим на две равные части.

На кусок пергамента присыпаем мукой и просто раскатываем тесто кругом на ширину пергамента. Можно раскатывать по поверхности и затем просто перенести на пергамент. Формируем бортики руками.

Выкладываем любимую начинку и даем пике постоять 10 – 15 минут перед выпеканием, чтобы она была рыхлая.

Выпекаем в разогретой духовке при 200 градусах 15 – 20 минут.

Приятного тебе аппетита!