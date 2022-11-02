Мы подобрали для вас рецепт идеального проверенного теста на пиццу, которое вы без труда сможете приготовить дома.
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Начинками для пиццы могут быть ваши любимые сыры в сочетании с курятиной, ветчиной или колбасой салями. Не забудьте добавить помидоры и консервированную кукурузу – это очень вкусно!
Рецепт дрожжевого теста на пиццу
- Время: 60 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- В глубокой миске соединяем теплую воду, дрожжи и сахар. Отдельно соединяем просеянную муку с солью, добавляем влажные ингредиенты, замешиваем липкое тесто.
- Добавляем в тесто оливковое масло, вымешиваем до гладкости около 5 минут. Если вдруг тесто и дальше будет липнуть – подсыпьте муки.
- Смазываем миску оливковым маслом, кладем тесто и оставляем на 30 – 40 минут до увеличения его в 2 раза. Готовое тесто делим на две равные части.
- На кусок пергамента присыпаем мукой и просто раскатываем тесто кругом на ширину пергамента. Можно раскатывать по поверхности и затем просто перенести на пергамент. Формируем бортики руками.
- Выкладываем любимую начинку и даем пике постоять 10 – 15 минут перед выпеканием, чтобы она была рыхлая.
- Выпекаем в разогретой духовке при 200 градусах 15 – 20 минут.
Приятного тебе аппетита!