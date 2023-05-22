Эксклюзивный рецепт картофеля с беконом – пальчики оближете
22 мая 2023, 10:15Читати новину українською
Источник:Эктор Хименес-Браво
Картофель – один из любимых продуктов украинцев, из которого можно приготовить не одно вкусное блюдо: деруны, вареники, зразы, разнообразные пироги и запеканки.
Также из картофеля готовят невероятные кулинарные произведения, как картофель Анна или гратен. А как насчет эксклюзива? У нас есть рецепт, в котором смело сочетаются два блюда: Карбонара и Хасельбек.
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Рецепт несколько необычен, но он точно станет одним из ваших любимых на обед или ужин. Такой картофель можно смело подавать к праздничному столу, а замечательной парой к нему станет жареная или запеченная курочка.
Рецепт картофеля Карбонара
- Время: 60 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Тщательно моем картофель, выкладываем его между двумя палочками для суши и нарезаем "гармошкой". Полим маслом и солим. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
- Нарезаем ломтиками бекон и жарим на сковороде.
- Смешиваем яйца, пармезан и перец, добавляем 1-2 столовые ложки воды.
- Картофель добавляем к бекону и заливаем соусом из яиц. Быстро перемешиваем.
- Выкладываем блюдо на тарелку и подаем к столу.
Приятного аппетита!