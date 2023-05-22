Також з картоплі готують неймовірні витвори кулінарного мистецтва, як картопля Анна чи гратен. А як щодо ексклюзиву? У нас є рецепт у якому сміло поєднуються дві страви: Карбонара та Хасельбек.
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Рецепт дещо незвичний, але він точно стане одним із ваших улюблених на обід чи вечерю. Таку картоплю можна сміло подавати до святкового столу, а чудовою парою до неї стане смажена чи запечена курочка.
Рецепт картоплі Карбонара
- Час: 60 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Ретельно миємо картоплю, викладаємо її між двома паличками для суші та нарізаємо "гармошкою". Поливаємо олією та солимо. Відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
- Нарізаємо скибочками бекон та смажимо його на сковорідці.
- Змішуємо яйця, пармезан та перець, додаємо 1 – 2 столових ложки води.
- Картоплю додаємо до бекону, та заливаємо соусом з яєць. Швиденько перемішуємо.
- Викладаємо страву на тарілку та подаємо до столу.
Смачного!