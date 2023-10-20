Осеннее блюдо за 45 минут: готовим куриные голени с тыквой и фетой
У многих украинцев осень ассоциируется с уютным чтением книг или просмотром фильмов, а также блюдами из тыквы. Это и не удивительно, ведь добавление этого ингредиента наполняет дом невероятным ароматом и атмосферой.
Существуют сотни блюд из тыквы, и все они – яркие и аппетитные, а по вкусу – нежные и немного сладковатые. Здесь каждый найдет любимый рецепт, который захочет повторять снова и снова, отмечает 24 Канал.
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Среди большого разнообразия особенно отличаются рецепты с куриными голенями. И на это много причин:
- это мясо придает блюду еще большую сочность;
- это универсальный продукт, сочетающийся с множеством ингредиентов, и сладковатая тыква – не исключение;
- куриные голени порционны, так что не придется за столом делить его или сдавать "экзамен" по вычету количества на 1 порцию;
- благодаря хрустящей корочке куриные голени нравятся даже самым требовательным кулинарным критикам – детям.
Но чтобы блюдо действительно удалось, следует выбирать качественные продукты. В частности, рекомендуем обратить внимание на куриные голени. ТМ "Наша Ряба" – надежного производителя, поставляющего только качественную и свежую курятину вот уже более 20 лет. За это время бренд получил признание среди потребителей: 98% украинцев его знают, а каждый второй покупает эту продукцию. Способствует этому и доступность, ведь свежая курятина от ТМ "Наша Ряба" представлена как в крупных сетях супермаркетов, так и в около 1500 собственных и партнерских магазинах.
Так что пока длится сезон на тыквы, стоит попробовать приготовить их с куриными голенями. К тому же воспроизвести этот рецепт сможет даже новичок на кухне, потому что это быстро и не требует много усилий. Делимся пошаговым рецептом дальше.
Рецепт куриных голеней с тыквой и фетой
- Время: 45 минут
- Порции: 4
Куриные голени с тыквой и фетой / Фото ShutterstockИнгредиенты:
– большая упаковка куриных голеней ТМ "Наша Ряба" (~1,1 килограмма);
– 800 граммов очищенной тыквы;
– 100 граммов сыра фета;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– 1 столовая ложка любимых специй к курятине;
– веточки тимьяна;
– щепотка мускатного ореха;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 200 градусов.
- Выкладываем на противень куриные голени, посыпаем их любимыми специями (паприка или карие по желанию). Рядом выкладываем нарезанную произвольными кусочками тыкву.
- Добавляем веточки тимьяна, солим и посыпаем тертым мускатным орехом. Выкладываем кусочки сливочного масла.
- Запекаем блюдо в духовке 25 – 30 минут. Готовую тыкву можно растолочь в пюре или оставить кусочками.
- Перед подачей на стол посыпаем блюдо кусочками сыра фета.
Приятного аппетита!