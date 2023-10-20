Існують сотні страв із гарбуза, і всі вони – яскраві та апетитні, а на смак – ніжні і трішки солодкуваті. Тож тут кожен знайде улюблений рецепт, який захоче повторювати знову і знову, зазначає 24 Канал.

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Серед великого розмаїття особливо відрізняються рецепти із курячими гомілками. І на це є багато причин:

це м'ясо додає страві ще більшої соковитості;

це універсальний продукт, що поєднується з безліччю інгредієнтів, і солодкуватий гарбуз – не виключення;

курячі гомілки порційні, тож не доведеться за столом ділити його чи складати "екзамен" із вирахування кількості на 1 порцію;

завдяки хрусткій скоринці курячі гомілки подобаються навіть найвибагливішим кулінарним критикам – дітям.

Та щоб страва справді вдалась, слід обирати якісні продукти. Зокрема, рекомендуємо звернути увагу на курячі гомілки ТМ "Наша Ряба" – надійного виробника, який постачає лише якісну і свіжу курятину от уже понад 20 років. За цей час бренд отримав визнання серед споживачів: 98% українців знають його, а кожен другий купує цю продукцію. Сприяє цьому і доступність, адже свіжа курятина від ТМ “Наша Ряба” представлена як і у великих мережах супермаркетів, так і у близько 1500 власних та партнерських магазинах.

Тож поки триває сезон на гарбузи, варто спробувати приготувати їх із курячими гомілками. До того ж відтворити цей рецепт зможе навіть новачок на кухні, бо це швидко і не вимагає багато зусиль. Ділимось покроковим рецептом далі.

Рецепт курячих гомілок з гарбузом та фетою

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4

Курячі гомілки з гарбузом та фетою / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– велика упаковка курячих гомілок ТМ "Наша Ряба" (~1,1 кілограма);

– 800 грамів очищеного гарбуза;

– 100 грамів сиру фета;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 1 столова ложка улюблених спецій до курятини;

– гілочки чебрецю;

– дрібка мускатного горіха;

– сіль до смаку.

Приготування:

Розігріваємо духовку до 200 градусів. Викладаємо на деко курячі гомілки, посипаємо їх улюбленими спеціями (паприка чи карі за бажанням). Поруч викладаємо нарізаний довільними шматочками гарбуз. Додаємо гілочки чебрецю, солимо та посипаємо тертим мускатним горіхом. Викладаємо шматочки вершкового масла. Запікаємо страву в духовці 25 – 30 хвилин. Готовий гарбуз можна потовкти у пюре або ж залишити шматочками. Перед подачею до столу посипаємо страву шматочками сиру фета.

Смачного!