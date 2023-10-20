Існують сотні страв із гарбуза, і всі вони – яскраві та апетитні, а на смак – ніжні і трішки солодкуваті. Тож тут кожен знайде улюблений рецепт, який захоче повторювати знову і знову, зазначає 24 Канал.
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Серед великого розмаїття особливо відрізняються рецепти із курячими гомілками. І на це є багато причин:
- це м'ясо додає страві ще більшої соковитості;
- це універсальний продукт, що поєднується з безліччю інгредієнтів, і солодкуватий гарбуз – не виключення;
- курячі гомілки порційні, тож не доведеться за столом ділити його чи складати "екзамен" із вирахування кількості на 1 порцію;
- завдяки хрусткій скоринці курячі гомілки подобаються навіть найвибагливішим кулінарним критикам – дітям.
Та щоб страва справді вдалась, слід обирати якісні продукти. Зокрема, рекомендуємо звернути увагу на курячі гомілки ТМ "Наша Ряба" – надійного виробника, який постачає лише якісну і свіжу курятину от уже понад 20 років. За цей час бренд отримав визнання серед споживачів: 98% українців знають його, а кожен другий купує цю продукцію. Сприяє цьому і доступність, адже свіжа курятина від ТМ “Наша Ряба” представлена як і у великих мережах супермаркетів, так і у близько 1500 власних та партнерських магазинах.
Тож поки триває сезон на гарбузи, варто спробувати приготувати їх із курячими гомілками. До того ж відтворити цей рецепт зможе навіть новачок на кухні, бо це швидко і не вимагає багато зусиль. Ділимось покроковим рецептом далі.
Рецепт курячих гомілок з гарбузом та фетою
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
Курячі гомілки з гарбузом та фетою / Фото Shutterstock
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 200 градусів.
- Викладаємо на деко курячі гомілки, посипаємо їх улюбленими спеціями (паприка чи карі за бажанням). Поруч викладаємо нарізаний довільними шматочками гарбуз.
- Додаємо гілочки чебрецю, солимо та посипаємо тертим мускатним горіхом. Викладаємо шматочки вершкового масла.
- Запікаємо страву в духовці 25 – 30 хвилин. Готовий гарбуз можна потовкти у пюре або ж залишити шматочками.
- Перед подачею до столу посипаємо страву шматочками сиру фета.
Смачного!