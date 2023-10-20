Существуют сотни блюд из тыквы, и все они – яркие и аппетитные, а по вкусу – нежные и немного сладковатые. Здесь каждый найдет любимый рецепт, который захочет повторять снова и снова, отмечает 24 Канал.

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Среди большого разнообразия особенно отличаются рецепты с куриными голенями. И на это много причин:

это мясо придает блюду еще большую сочность;

это универсальный продукт, сочетающийся с множеством ингредиентов, и сладковатая тыква – не исключение;

куриные голени порционны, так что не придется за столом делить его или сдавать "экзамен" по вычету количества на 1 порцию;

благодаря хрустящей корочке куриные голени нравятся даже самым требовательным кулинарным критикам – детям.

Но чтобы блюдо действительно удалось, следует выбирать качественные продукты. В частности, рекомендуем обратить внимание на куриные голени. ТМ "Наша Ряба" – надежного производителя, поставляющего только качественную и свежую курятину вот уже более 20 лет. За это время бренд получил признание среди потребителей: 98% украинцев его знают, а каждый второй покупает эту продукцию. Способствует этому и доступность, ведь свежая курятина от ТМ "Наша Ряба" представлена как в крупных сетях супермаркетов, так и в около 1500 собственных и партнерских магазинах.

Так что пока длится сезон на тыквы, стоит попробовать приготовить их с куриными голенями. К тому же воспроизвести этот рецепт сможет даже новичок на кухне, потому что это быстро и не требует много усилий. Делимся пошаговым рецептом дальше.

Рецепт куриных голеней с тыквой и фетой

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4

Куриные голени с тыквой и фетой / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– большая упаковка куриных голеней ТМ "Наша Ряба" (~1,1 килограмма);

– 800 граммов очищенной тыквы;

– 100 граммов сыра фета;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 1 столовая ложка любимых специй к курятине;

– веточки тимьяна;

– щепотка мускатного ореха;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 200 градусов. Выкладываем на противень куриные голени, посыпаем их любимыми специями (паприка или карие по желанию). Рядом выкладываем нарезанную произвольными кусочками тыкву. Добавляем веточки тимьяна, солим и посыпаем тертым мускатным орехом. Выкладываем кусочки сливочного масла. Запекаем блюдо в духовке 25 – 30 минут. Готовую тыкву можно растолочь в пюре или оставить кусочками. Перед подачей на стол посыпаем блюдо кусочками сыра фета.

Приятного аппетита!