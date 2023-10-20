Существуют сотни блюд из тыквы, и все они – яркие и аппетитные, а по вкусу – нежные и немного сладковатые. Здесь каждый найдет любимый рецепт, который захочет повторять снова и снова, отмечает 24 Канал.

Читайте также Секреты – просты, результат – фантастический: как довести вкус курочки до идеала

Среди большого разнообразия особенно отличаются рецепты с куриными голенями. И на это много причин:

  • это мясо придает блюду еще большую сочность;
  • это универсальный продукт, сочетающийся с множеством ингредиентов, и сладковатая тыква – не исключение;
  • куриные голени порционны, так что не придется за столом делить его или сдавать "экзамен" по вычету количества на 1 порцию;
  • благодаря хрустящей корочке куриные голени нравятся даже самым требовательным кулинарным критикам – детям.

Но чтобы блюдо действительно удалось, следует выбирать качественные продукты. В частности, рекомендуем обратить внимание на куриные голени. ТМ "Наша Ряба" – надежного производителя, поставляющего только качественную и свежую курятину вот уже более 20 лет. За это время бренд получил признание среди потребителей: 98% украинцев его знают, а каждый второй покупает эту продукцию. Способствует этому и доступность, ведь свежая курятина от ТМ "Наша Ряба" представлена как в крупных сетях супермаркетов, так и в около 1500 собственных и партнерских магазинах.

Так что пока длится сезон на тыквы, стоит попробовать приготовить их с куриными голенями. К тому же воспроизвести этот рецепт сможет даже новичок на кухне, потому что это быстро и не требует много усилий. Делимся пошаговым рецептом дальше.

Рецепт куриных голеней с тыквой и фетой

  • Время: 45 минут
  • Порции: 4

Куриные голени с тыквой и фетой / Фото Shutterstock

Приготовление:

  1. Разогреваем духовку до 200 градусов.
  2. Выкладываем на противень куриные голени, посыпаем их любимыми специями (паприка или карие по желанию). Рядом выкладываем нарезанную произвольными кусочками тыкву.
  3. Добавляем веточки тимьяна, солим и посыпаем тертым мускатным орехом. Выкладываем кусочки сливочного масла.
  4. Запекаем блюдо в духовке 25 – 30 минут. Готовую тыкву можно растолочь в пюре или оставить кусочками.
  5. Перед подачей на стол посыпаем блюдо кусочками сыра фета.

Приятного аппетита!