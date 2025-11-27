15 минут – и все готово: три самых вкусных салата из пекинской капусты

Пекинская капуста имеет тот универсальный вкус, который легко подстраивается под различные сочетания – от крабовых палочек до курицы. Она хрустящая, свежая и имеет прекрасный вид.

Салаты с пекинской капустой получаются легкими и сбалансированными. С ней можно быстро собрать перекус, простой ужин или праздничную закуску.

Как приготовить салат из пекинской капусты и яблока?

Время: 15 минут

15 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– полкочана пекинской капусты;

– 1 морковь;

– 1 яблоко;

– четверть луковицы;

– 4 маринованных огурца;

– 3 столовые ложки майонеза;

– соль по вкусу;

– перец по вкусу. Быстро и вкусно / Фото kwestia smaku Приготовление: Тонко нарежьте капусту, положите ее в большую миску, приправьте солью и перцем и перемешайте. Очистите морковь, яблоко, лук и огурец. Натрите их на крупной терке и добавьте в миску с капустой. Добавьте майонез и тщательно перемешайте. Как приготовить салат с крабовыми палочками и пекинской капустой? Время: 15 минут

15 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 1 кочан пекинской капусты;

– 7 крабовых палочек;

– полбанки консервированной кукурузы;

– 70 граммов сухариков;

– майонез по вкусу;

– соль по вкусу. Готовим салат с крабовыми палочками: смотрите видео Приготовление: Пекинскую капусту нашинкуйте тонкими полосками. Крабовые палочки порежьте небольшими кусочками. Добавьте кукурузу, сухарики и соль. Заправьте майонезом и перемешайте перед самой подачей, чтобы сухарики остались хрустящими. Как приготовить салат с куриным филе и пекинской капустой? Время: 30 минут

30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 150 граммов пекинской капусты;

– 100 граммов болгарского перца;

– 100 граммов огурцов;

– 15 граммов укропа;

– 20 граммов лимона;

– 50 граммов сметаны 15%;

– 20 граммов французской горчицы;

– 150 граммов куриного филе;

– сухой чеснок, паприка, соль.

Приготовление:

Куриное филе натрите солью и специями и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку. Тем временем нарежьте капусту, а огурцы и перец нарежьте кусочками. Смешайте сметану с горчицей, лимонным соком, измельченным укропом и сухим чесноком. Когда филе приготовится, порежьте его кусочками и отправьте в миску к овощам. Заправьте салат соусом и хорошо перемешайте.

