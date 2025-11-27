Салаты с пекинской капустой получаются легкими и сбалансированными, пишет 24 Канал со ссылкой на Kwestia smaku. С ней можно быстро собрать перекус, простой ужин или праздничную закуску.

Как приготовить салат из пекинской капусты и яблока?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– полкочана пекинской капусты;
– 1 морковь;
– 1 яблоко;
– четверть луковицы;
– 4 маринованных огурца;
– 3 столовые ложки майонеза;
– соль по вкусу;
– перец по вкусу.

Салат из пекинской капусты

Быстро и вкусно / Фото kwestia smaku

Приготовление:

  1. Тонко нарежьте капусту, положите ее в большую миску, приправьте солью и перцем и перемешайте.
  2. Очистите морковь, яблоко, лук и огурец.
  3. Натрите их на крупной терке и добавьте в миску с капустой.
  4. Добавьте майонез и тщательно перемешайте.

Как приготовить салат с крабовыми палочками и пекинской капустой?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 1 кочан пекинской капусты;
– 7 крабовых палочек;
– полбанки консервированной кукурузы;
– 70 граммов сухариков;
– майонез по вкусу;
– соль по вкусу.

Готовим салат с крабовыми палочками: смотрите видео

Приготовление:

  1. Пекинскую капусту нашинкуйте тонкими полосками.
  2. Крабовые палочки порежьте небольшими кусочками.
  3. Добавьте кукурузу, сухарики и соль.
  4. Заправьте майонезом и перемешайте перед самой подачей, чтобы сухарики остались хрустящими.

Как приготовить салат с куриным филе и пекинской капустой?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 150 граммов пекинской капусты;
– 100 граммов болгарского перца;
– 100 граммов огурцов;
– 15 граммов укропа;
– 20 граммов лимона;
– 50 граммов сметаны 15%;
– 20 граммов французской горчицы;
– 150 граммов куриного филе;
– сухой чеснок, паприка, соль.

Как легко сделать праздничный салат: видео

Приготовление:

  1. Куриное филе натрите солью и специями и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку.
  2. Тем временем нарежьте капусту, а огурцы и перец нарежьте кусочками.
  3. Смешайте сметану с горчицей, лимонным соком, измельченным укропом и сухим чесноком.
  4. Когда филе приготовится, порежьте его кусочками и отправьте в миску к овощам.
  5. Заправьте салат соусом и хорошо перемешайте.

