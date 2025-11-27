Салаты с пекинской капустой получаются легкими и сбалансированными, пишет 24 Канал со ссылкой на Kwestia smaku. С ней можно быстро собрать перекус, простой ужин или праздничную закуску.
Как приготовить салат из пекинской капусты и яблока?
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– полкочана пекинской капусты;
– 1 морковь;
– 1 яблоко;
– четверть луковицы;
– 4 маринованных огурца;
– 3 столовые ложки майонеза;
– соль по вкусу;
– перец по вкусу.
Приготовление:
- Тонко нарежьте капусту, положите ее в большую миску, приправьте солью и перцем и перемешайте.
- Очистите морковь, яблоко, лук и огурец.
- Натрите их на крупной терке и добавьте в миску с капустой.
- Добавьте майонез и тщательно перемешайте.
Как приготовить салат с крабовыми палочками и пекинской капустой?
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 кочан пекинской капусты;
– 7 крабовых палочек;
– полбанки консервированной кукурузы;
– 70 граммов сухариков;
– майонез по вкусу;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Пекинскую капусту нашинкуйте тонкими полосками.
- Крабовые палочки порежьте небольшими кусочками.
- Добавьте кукурузу, сухарики и соль.
- Заправьте майонезом и перемешайте перед самой подачей, чтобы сухарики остались хрустящими.
Как приготовить салат с куриным филе и пекинской капустой?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 150 граммов пекинской капусты;
– 100 граммов болгарского перца;
– 100 граммов огурцов;
– 15 граммов укропа;
– 20 граммов лимона;
– 50 граммов сметаны 15%;
– 20 граммов французской горчицы;
– 150 граммов куриного филе;
– сухой чеснок, паприка, соль.
Приготовление:
- Куриное филе натрите солью и специями и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку.
- Тем временем нарежьте капусту, а огурцы и перец нарежьте кусочками.
- Смешайте сметану с горчицей, лимонным соком, измельченным укропом и сухим чесноком.
- Когда филе приготовится, порежьте его кусочками и отправьте в миску к овощам.
- Заправьте салат соусом и хорошо перемешайте.
