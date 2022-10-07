Исчезнет через мгновение: готовим яблочный пирог "Невидимка"
7 октября 2022 , 10:02Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Этот пирог станет не только украшением стола, но и вкусным дополнением к утреннему кофе или чаю, или к бокалу игристому с друзьями.
Несмотря на странное название этой домашней выпечки, пирог достаточно презентабельный для праздничного стола и для будничного.
Авторка рецепта отмечает, что название "Невидимка" именно потому, что он быстро исчезает со стола.
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По вкусу этот пирог похож на клафути, только не с вишнями, а с яблоками. Он легок в приготовлении, и на 90 процентов состоит из яблок. Попытайтесь, вам понравится такая домашняя выпечка!
Рецепт яблочного пирога "Невидимка"
- Время: от 6 часов
- Порции: 6 – 8
– 1,5 килограмма неочищенных яблок;
– сок половины лимона
– 3 куриных яйца
– 80 граммов сахара
– 150 миллилитров молока
– 50 граммов сливочного масла
– 100 граммов пшеничной муки
– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста
– щепотка соли.
Для крошки:
– 80 граммов пшеничной муки
– 10 граммов ванильного сахара
– 30 граммов сахара
– 40 граммов мягкого сливочного масла
– щепотка соли.
Приготовление:
- Сначала готовим тесто, ведь если начать процесс с яблок – они потемнеют.
- Яйца с сахаром взбиваем миксером до пышности около 10 минут. Добавляем растопленное масло, молоко, соль, муку и разрыхлитель. Взбиваем до однородности.
- Яблоки чистим, натираем или нарезаем на тонкие ломтики. Добавляем лимонный сок, перемешиваем. Добавляем тесто, снова перемешиваем.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Для крошки, смешайте вместе все ингредиенты и перетрите руками. По желанию можно добавить измельченные орехи.
- Форму застилаем пергаментом для запекания, смазываем сливочным маслом и посыпаем мукой.
- Выливаем тесто с яблоками в форму и запекаем 45 минут. Выкладываем крошку и выпекаем еще 15 минут.
- Готовому пирогу дайте полностью остыть, желательно ночь или хотя бы 4 – 5 часов.
Приятного тебе аппетита!