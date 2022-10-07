Попри дивну назву цієї домашньої випічки, пиріг доволі презентабельний для святкового столу, й для буденного.
Авторка рецепта зазначає, що назва "Невидимка" саме тому, що він швидко зникає зі столу.
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На смак цей пиріг схожий на клафуті, тільки не з вишнями, а з яблуками. Він легкий у приготуванні, й на 90 відсотків складається з яблук. Спробуйте, вам сподобається така домашня випічка!
Рецепт яблучного пирога "Невидимка"
- Час: від 6 годин
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- Спочатку готуємо тісто, адже якщо розпочати процес з яблук – вони потемніють.
- Яйця з цукром збиваємо міксером до пишності близько 10 хвилин. Додаємо розтоплене масло, молоко, сіль, борошно і розпушувач. Збиваємо до однорідності.
- Яблука чистимо, натираємо або нарізаємо на тонесенькі скибки. Додаємо лимонний сік, перемішуємо. Додаємо тісто, знову перемішуємо.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Для крихти, змішайте разом всі інгредієнти і перетріть руками. По бажанню можна додати подрібнені горіхи.
- Форму застилаємо пергаментом для запікання, змащуємо вершковим маслом і посипаємо борошном.
- Виливаємо тісто з яблуками в форму і запікаємо 45 хвилин. Викладаємо крихту і випікаємо ще 15 хвилин.
- Готовому пирогу дайте повністю охолонути, бажано ніч, або хоча б 4 – 5 годин.
Смачного!