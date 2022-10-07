Несмотря на странное название этой домашней выпечки, пирог достаточно презентабельный для праздничного стола и для будничного.

Авторка рецепта отмечает, что название "Невидимка" именно потому, что он быстро исчезает со стола.

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По вкусу этот пирог похож на клафути, только не с вишнями, а с яблоками. Он легок в приготовлении, и на 90 процентов состоит из яблок. Попытайтесь, вам понравится такая домашняя выпечка!

Рецепт яблочного пирога "Невидимка"

Время: от 6 часов

от 6 часов Порции: 6 – 8

Ингредиенты на форму 21 сантиметр:

– 1,5 килограмма неочищенных яблок;

– сок половины лимона

– 3 куриных яйца

– 80 граммов сахара

– 150 миллилитров молока

– 50 граммов сливочного масла

– 100 граммов пшеничной муки

– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста

– щепотка соли.

Для крошки:

– 80 граммов пшеничной муки

– 10 граммов ванильного сахара

– 30 граммов сахара

– 40 граммов мягкого сливочного масла

– щепотка соли.

Приготовление:

Сначала готовим тесто, ведь если начать процесс с яблок – они потемнеют.

Яйца с сахаром взбиваем миксером до пышности около 10 минут. Добавляем растопленное масло, молоко, соль, муку и разрыхлитель. Взбиваем до однородности.

Яблоки чистим, натираем или нарезаем на тонкие ломтики. Добавляем лимонный сок, перемешиваем. Добавляем тесто, снова перемешиваем.

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Для крошки, смешайте вместе все ингредиенты и перетрите руками. По желанию можно добавить измельченные орехи.

Форму застилаем пергаментом для запекания, смазываем сливочным маслом и посыпаем мукой.

Выливаем тесто с яблоками в форму и запекаем 45 минут. Выкладываем крошку и выпекаем еще 15 минут.

Готовому пирогу дайте полностью остыть, желательно ночь или хотя бы 4 – 5 часов.

Приятного тебе аппетита!