Хоть бери и продавай: рецепт ягодных капкейков по рецепту кондитерки
16 сентября 2022 , 15:44Читати новину українською
Источник:инстаграмм Лизы Глинской
Если вы всегда мечтали приготовить дома капкейки, но у вас не было проверенного рецепта – у нас он есть. Они имеют столь презентабельный вид и отличный вкус, что их можно продавать.
Капкейки – это рыхлые пирожные с нежным кремом. Обычно их готовят с цветными кремами и украшают свежими ягодами.
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Такую выпечку можно дарить на всевозможные празднества в красиво упакованных коробках. Также они с легкостью могут заменить торт или другие десерты на дне рождения. Украинская кондитерка Лиза Глинская поделилась проверенным рецептом капкейков, которые точно понравятся всем.
Рецепт теста для ягодных капкейков
- Время: 2 часа
- Порции: 22 штуки
– 150 граммов яиц;
– 240 граммов сахара
– 180 граммов масла;
– 210 миллилитров молока
– 380 граммов пшеничной муки;
– 15 граммов разрыхлителя для теста;
– 200 грамм черники (замороженной) или смородины, малины.
Приготовление:
- Смешайте пшеничную муку с разрыхлителем. Отдельно взбейте яйца с сахаром.
- Добавить масло и сухие ингредиенты и перемешать. Влейте молоко и вымешайте до однородной смеси, добавьте замороженную ягоду.
- Заполните бумажные формы тестом на 2/3. Выпекайте при 180 градусах (с обдувом) – 18 минут. ️После того, как капкейки остыли, снимите бумажные формы, обычно они после выпечки уже выглядят не очень красиво, и поставьте капкейк в красивую новенькую формочку).
Рецепт ягодного ганашаИнгредиенты:
– 260 граммов белого шоколада (содержание какао масла 32 – 34%);
– 170 миллилитров сливок (30 – 35% жирность), и часть;
– 20 граммов сиропа глюкозы или мед;
– 50 граммов черничного пюре (смородина, малина);
– 250 миллилитров сливок (30 – 35% жирность), II часть;
– краситель водорастворимый.
Приготовление:
- Нужно прогреть сливки (I часть) и сироп глюкозы до появления пара. Далее добавить сливки к шоколаду. Перемешать, чтобы шоколад расплавился.
- Добавьте горячее ягодное пюре, перемешайте.
Ягодные капкейки / Фото Лизы Глинской
- Влейте холодные сливки (II часть), взбейте все блендером. Накройте пищевой пленкой "в контакт". Отправьте ганаш в холодильник на 12 часов.
- Взбейте в комбайне, или миксером, насадка "венчик", до стойких пиков.
- Украсьте капкейки взбитым ганашем, используя для этого насадку "закрытая звездочка", диаметром 8 миллиметров.
- Дополнительно можно декорировать все ягодами.
Приятного тебе аппетита!