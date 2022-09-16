Хоть бери и продавай: рецепт ягодных капкейков по рецепту кондитерки

Если вы всегда мечтали приготовить дома капкейки, но у вас не было проверенного рецепта – у нас он есть. Они имеют столь презентабельный вид и отличный вкус, что их можно продавать.

Капкейки – это рыхлые пирожные с нежным кремом. Обычно их готовят с цветными кремами и украшают свежими ягодами.

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Такую выпечку можно дарить на всевозможные празднества в красиво упакованных коробках. Также они с легкостью могут заменить торт или другие десерты на дне рождения. Украинская кондитерка Лиза Глинская поделилась проверенным рецептом капкейков, которые точно понравятся всем.

Рецепт теста для ягодных капкейков

Время: 2 часа

2 часа Порции: 22 штуки

– 150 граммов яиц;– 240 граммов сахара– 180 граммов масла;– 210 миллилитров молока– 380 граммов пшеничной муки;– 15 граммов разрыхлителя для теста;– 200 грамм черники (замороженной) или смородины, малины.

Приготовление:

Смешайте пшеничную муку с разрыхлителем. Отдельно взбейте яйца с сахаром.

Добавить масло и сухие ингредиенты и перемешать. Влейте молоко и вымешайте до однородной смеси, добавьте замороженную ягоду.

Заполните бумажные формы тестом на 2/3. Выпекайте при 180 градусах (с обдувом) – 18 минут. ️После того, как капкейки остыли, снимите бумажные формы, обычно они после выпечки уже выглядят не очень красиво, и поставьте капкейк в красивую новенькую формочку).

Рецепт ягодного ганаша

– 260 граммов белого шоколада (содержание какао масла 32 – 34%);– 170 миллилитров сливок (30 – 35% жирность), и часть;– 20 граммов сиропа глюкозы или мед;– 50 граммов черничного пюре (смородина, малина);– 250 миллилитров сливок (30 – 35% жирность), II часть;– краситель водорастворимый.

Приготовление:

Нужно прогреть сливки (I часть) и сироп глюкозы до появления пара. Далее добавить сливки к шоколаду. Перемешать, чтобы шоколад расплавился.

Добавьте горячее ягодное пюре, перемешайте.



Ягодные капкейки / Фото Лизы Глинской

Влейте холодные сливки (II часть), взбейте все блендером. Накройте пищевой пленкой "в контакт". Отправьте ганаш в холодильник на 12 часов.

Взбейте в комбайне, или миксером, насадка "венчик", до стойких пиков.

Украсьте капкейки взбитым ганашем, используя для этого насадку "закрытая звездочка", диаметром 8 миллиметров.

Дополнительно можно декорировать все ягодами.

Приятного тебе аппетита!