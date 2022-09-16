Капкейки – это рыхлые пирожные с нежным кремом. Обычно их готовят с цветными кремами и украшают свежими ягодами.

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Такую выпечку можно дарить на всевозможные празднества в красиво упакованных коробках. Также они с легкостью могут заменить торт или другие десерты на дне рождения. Украинская кондитерка Лиза Глинская поделилась проверенным рецептом капкейков, которые точно понравятся всем.

Рецепт теста для ягодных капкейков

  • Время: 2 часа
  • Порции: 22 штуки

Приготовление:

  • Смешайте пшеничную муку с разрыхлителем. Отдельно взбейте яйца с сахаром.
  • Добавить масло и сухие ингредиенты и перемешать. Влейте молоко и вымешайте до однородной смеси, добавьте замороженную ягоду.
  • Заполните бумажные формы тестом на 2/3. Выпекайте при 180 градусах (с обдувом) – 18 минут. ️После того, как капкейки остыли, снимите бумажные формы, обычно они после выпечки уже выглядят не очень красиво, и поставьте капкейк в красивую новенькую формочку).

Рецепт ягодного ганаша

Приготовление:

  • Нужно прогреть сливки (I часть) и сироп глюкозы до появления пара. Далее добавить сливки к шоколаду. Перемешать, чтобы шоколад расплавился.
  • Добавьте горячее ягодное пюре, перемешайте.


Ягодные капкейки / Фото Лизы Глинской

  • Влейте холодные сливки (II часть), взбейте все блендером. Накройте пищевой пленкой "в контакт". Отправьте ганаш в холодильник на 12 часов.
  • Взбейте в комбайне, или миксером, насадка "венчик", до стойких пиков.
  • Украсьте капкейки взбитым ганашем, используя для этого насадку "закрытая звездочка", диаметром 8 миллиметров.
  • Дополнительно можно декорировать все ягодами.

Приятного тебе аппетита!