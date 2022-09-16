Капкейки – це пухкі тістечка з ніжним кремом. Зазвичай їх готують з кольоровими вершковими кремами та прикрашають свіжими ягодами.
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Таку випічку можна дарувати на різноманітні святкування у красиво запакованих коробках. Також вони з легкістю можуть замінити торт чи інші десерти на дні народженні. Українська кондитерка Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом капкейків, які точно сподобаються всім.
Рецепт тіста для ягідних капкейків
- Час: 2 години
- Порції: 22 штуки
Приготування:
- Змішайте пшеничне борошно з розпушувачем. Окремо збийте яйця з цукром.
- Додайте масло та сухі інгредієнти і перемішайте. Влийте молоко і вимішайте до однорідної консистенції, додайте заморожену ягоду.
- Заповніть паперові форми тістом на 2/3. Випікайте при 180 градусах (з обдувом) – 18 хвилин. ️Після того, як капкейки охолонули, зніміть паперові форми, зазвичай вони після випікання вже мають не дуже красивий вигляд, і поставте капкейк в красиву новеньку формочку).
Рецепт ягідного ганаша
Приготування:
- Потрібно прогріти вершки (І частина) та сироп глюкози, до появи пару. Далі додати вершки до шоколаду. Перемішати, щоб шоколад розтопився.
- Додайте гаряче ягідне пюре, перемішайте.
Ягідні капкейки / Фото Лізи Глінської
- Влийте холодні вершки (II частина), збийте все блендером. Накрийте харчовою плівкою "в контакт". Відправте ганаш в холодильник на 12 годин.
- Збийте в комбайні, або міксером, насадка "вінчик", до стійких піків.
- Прикрасьте капкейки збитим ганашем, використовуючи для цього насадку "закрита зірочка", діаметром 8 міліметрів.
- Додатково можна задекорувати все ягодами.
Смачного!