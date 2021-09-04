Рецепт кабачковой икры запеченной в рукаве: вкусно и диетически

Не знаете что приготовить из кабачков? Мы подготовили для вас рецепт кабачковой икры, которая полностью приготовлена в духовке. Вкусная диетическая закуска не повредит вашей фигуре!

Существует много рецептов кабачковой икры, в большинстве из них овощи обжариваются на сковородке, далее тушатся и измельчаются. Этот процесс занимает много времени, а у нас для вас есть более легкий вариант.

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Чтобы приготовить кабачковую икру в рукаве, вам нужно только нарезать овощи, запечь их в духовке и измельчить блендером. Быстро, полезно и диетически!

Рецепт кабачковой икры в рукаве

Время: 50 минут

Порции: 2 – 3

Диетическая кабачковая икра / Фото Зелена садиба

– 4 шт. кабачков;– 2 шт. моркови;– 2 шт. репчатого лука;– 3 шт. помидоров;– соль по вкусу;– 75 мл масла;– 2 шт. сладкого болгарского перца;– чеснок по вкусу.

Приготовление:

Тщательно помойте все овощи, почистите их от плодоножек и семян. С помидоров снимите кожуру. Нарежьте крупными кусками все овощи, чеснок оставьте целыми зубчиками.



Приготовление кабачковой икры / Фото Зелена садиба

Посолите овощи по вкусу. Выложите нарезанные овощи в рукав для выпекания, полейте маслом и отправьте на противень.



Приготовление кабачковой икры / Фото Зелена садиба

Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте овощи в течение 25 – 30 минут. Выпеченные овощи переложите в чашу блендера и тщательно измельчите до консистенции пюре.



Приготовление кабачковой икры / Фото Зелена садиба