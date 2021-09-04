Існує багато рецептів кабачкової ікри, в більшості з них, овочі обсмажуються окрема на сковорідці, далі тушкуються та подрібнюються. Цей процес займає багато часу, а у нас для вас є легший варіант.
Читайте також Небанальні страви з маринованою куркою: китайська локшина, пряний рис та лаваш із баклажанами
Щоб приготувати кабачкову ікру в рукаві, вам потрібно тільки нарізати овочі, випекти їх в духовці та подрібнити блендером. Швидко, корисно та дієтично!
Рецепт кабачкової ікри в рукаві
- Час: 50 хвилин
- Порції: 2 – 3
Дієтична кабачкова ікра / Фото Зелена садиба
Приготування:
- Ретельно помийте всі овочі, почистіть їх від плодоніжок та насіння. З помідорів зніміть шкірку.
- Наріжте великими шматками всі овочі, часник залишіть цілими зубчиками.
Приготування кабачкової ікри / Фото Зелена садиба
- Посоліть овочі на ваш смак.
- Викладіть нарізані овочі у рукав для випікання, полийте олією та відправте його на деко.
Приготування кабачкової ікри / Фото Зелена садиба
- Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте овочі протягом 25 – 30 хвилин.
- Випечені овочі перекладіть у чашу блендера та ретельно подрібніть до консистенції пюре.
Приготування кабачкової ікри / Фото Зелена садиба
- Доведіть ікру до смаку: додайте ще солі, можна поцукрувати, всипати трішки нарізаної зелені.
- Перемішайте кабачкову ікру та закрийте в стерилізовані банки або одразу подавайте до столу. Смачного!