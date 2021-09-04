Існує багато рецептів кабачкової ікри, в більшості з них, овочі обсмажуються окрема на сковорідці, далі тушкуються та подрібнюються. Цей процес займає багато часу, а у нас для вас є легший варіант.

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Щоб приготувати кабачкову ікру в рукаві, вам потрібно тільки нарізати овочі, випекти їх в духовці та подрібнити блендером. Швидко, корисно та дієтично!

Рецепт кабачкової ікри в рукаві

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 2 – 3



Дієтична кабачкова ікра / Фото Зелена садиба

Інгредієнти:

– 4 шт. кабачків;

– 2 шт. моркви;

– 2 шт. ріпчастої цибулі;

– 3 шт. помідорів;

– сіль на ваш смак;

– 75 мл олії;

– 2 шт. солодкого болгарського перцю;

– часник на ваш смак.

Приготування:

Ретельно помийте всі овочі, почистіть їх від плодоніжок та насіння. З помідорів зніміть шкірку.

Наріжте великими шматками всі овочі, часник залишіть цілими зубчиками.



Приготування кабачкової ікри / Фото Зелена садиба

Посоліть овочі на ваш смак.

Викладіть нарізані овочі у рукав для випікання, полийте олією та відправте його на деко.



Приготування кабачкової ікри / Фото Зелена садиба

Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте овочі протягом 25 – 30 хвилин.

Випечені овочі перекладіть у чашу блендера та ретельно подрібніть до консистенції пюре.



Приготування кабачкової ікри / Фото Зелена садиба

Доведіть ікру до смаку: додайте ще солі, можна поцукрувати, всипати трішки нарізаної зелені.