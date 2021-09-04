Существует много рецептов кабачковой икры, в большинстве из них овощи обжариваются на сковородке, далее тушатся и измельчаются. Этот процесс занимает много времени, а у нас для вас есть более легкий вариант.

Читайте также Небанальные блюда с маринованной курицей: китайская лапша, пряный рис и лаваш с баклажанами

Чтобы приготовить кабачковую икру в рукаве, вам нужно только нарезать овощи, запечь их в духовке и измельчить блендером. Быстро, полезно и диетически!

Рецепт кабачковой икры в рукаве

  • Время: 50 минут
  • Порции: 2 – 3

Диетическая кабачковая икра / Фото Зелена садиба

Приготовление:

  1. Тщательно помойте все овощи, почистите их от плодоножек и семян. С помидоров снимите кожуру.
  2. Нарежьте крупными кусками все овощи, чеснок оставьте целыми зубчиками.


Приготовление кабачковой икры / Фото Зелена садиба

  1. Посолите овощи по вкусу.
  2. Выложите нарезанные овощи в рукав для выпекания, полейте маслом и отправьте на противень.


Приготовление кабачковой икры / Фото Зелена садиба

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте овощи в течение 25 – 30 минут.
  2. Выпеченные овощи переложите в чашу блендера и тщательно измельчите до консистенции пюре.


Приготовление кабачковой икры / Фото Зелена садиба

  1. Доведите икру до вкуса: добавьте еще соли, можно посахарить, всыпать чуточку нарезанной зелени.
  2. Перемешайте кабачковую икру и закройте в стерилизованные банки или сразу подавайте к столу. Приятного аппетита!