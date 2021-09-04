Существует много рецептов кабачковой икры, в большинстве из них овощи обжариваются на сковородке, далее тушатся и измельчаются. Этот процесс занимает много времени, а у нас для вас есть более легкий вариант.
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Чтобы приготовить кабачковую икру в рукаве, вам нужно только нарезать овощи, запечь их в духовке и измельчить блендером. Быстро, полезно и диетически!
Рецепт кабачковой икры в рукаве
- Время: 50 минут
- Порции: 2 – 3
Диетическая кабачковая икра / Фото Зелена садиба
Приготовление:
- Тщательно помойте все овощи, почистите их от плодоножек и семян. С помидоров снимите кожуру.
- Нарежьте крупными кусками все овощи, чеснок оставьте целыми зубчиками.
Приготовление кабачковой икры / Фото Зелена садиба
- Посолите овощи по вкусу.
- Выложите нарезанные овощи в рукав для выпекания, полейте маслом и отправьте на противень.
Приготовление кабачковой икры / Фото Зелена садиба
- Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте овощи в течение 25 – 30 минут.
- Выпеченные овощи переложите в чашу блендера и тщательно измельчите до консистенции пюре.
Приготовление кабачковой икры / Фото Зелена садиба
- Доведите икру до вкуса: добавьте еще соли, можно посахарить, всыпать чуточку нарезанной зелени.
- Перемешайте кабачковую икру и закройте в стерилизованные банки или сразу подавайте к столу. Приятного аппетита!