Чтобы приготовить пасту из кабачков вам нужно минимум времени и усилий. Она легка в приготовлении и прекрасно сочетается с другими ингредиентами.

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К примеру, вы можете добавить в нее вместо заявленных креветок: курицу, белую или красную рыбу. Вкус блюда останется отличным.

Рецепт кабачковой пасты

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2



Паста из кабачков / Фото Fat Killers

Ингредиенты:

– 1 кабачок;

– 100 г креветок;

– 1 ст. л. сметаны

– 6 шт. помидоров черри;

– 20 г сыра пармезан;

– 1 зубчик чеснока;

– соль,

– черный молотый перец.

Приготовление:

Тщательно помойте кабачок водой. Натрите его на терке для корейской моркови или просто нарежьте ножом длинными полосками. Отожмите из него лишнюю влагу. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте на ней целый зубчик чеснока.



Паста из кабачков / Фото Fat Killers

Добавьте креветки и продолжайте жарить их в течение 3 – 5 минут. Добавьте на сковороду лапшу из кабачка, помидоры и перемешайте. Посолите и поперчите блюдо и тушите еще 3 – 4 минуты.



Паста из кабачков / Фото Fat Killers