Щоб приготувати пасту з кабачків вам потрібно мінімум часу та зусиль. Вона легка у приготуванні та чудово поєднується з іншими інгредієнтами.

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До прикладу, ви можете додати до неї замість заявлених креветок: курятину, білу або червону рибу. Смак страви залишиться відмінним.

Рецепт кабачкової пасти

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2


Паста з кабачків / Фото Fat Killers

Приготування:

  1. Ретельно помийте кабачок водою. Натріть його на тертці для корейської моркви або просто наріжте ножем довгими смужками.
  1. Відіжміть з нього зайву вологу.
  1. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній цілий зубчик часнику.


Паста з кабачків / Фото Fat Killers

  1. Додайте креветки та продовжуйте смажити їх протягом 3 – 5 хвилин.
  1. Додайте на сковорідку локшину з кабачка, помідори та перемішайте.
  1. Посоліть та поперчіть страву й тушкуйте ще 3 – 4 хвилини.


Паста з кабачків / Фото Fat Killers

  1. Додайте сметану, обережно перемішайте.
  1. Перед подачею до столу посипте пасту сиром. Смачного!