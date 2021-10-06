Щоб приготувати пасту з кабачків вам потрібно мінімум часу та зусиль. Вона легка у приготуванні та чудово поєднується з іншими інгредієнтами.
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До прикладу, ви можете додати до неї замість заявлених креветок: курятину, білу або червону рибу. Смак страви залишиться відмінним.
Рецепт кабачкової пасти
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Паста з кабачків / Фото Fat Killers
Приготування:
- Ретельно помийте кабачок водою. Натріть його на тертці для корейської моркви або просто наріжте ножем довгими смужками.
- Відіжміть з нього зайву вологу.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній цілий зубчик часнику.
Паста з кабачків / Фото Fat Killers
- Додайте креветки та продовжуйте смажити їх протягом 3 – 5 хвилин.
- Додайте на сковорідку локшину з кабачка, помідори та перемішайте.
- Посоліть та поперчіть страву й тушкуйте ще 3 – 4 хвилини.
Паста з кабачків / Фото Fat Killers
- Додайте сметану, обережно перемішайте.
- Перед подачею до столу посипте пасту сиром. Смачного!