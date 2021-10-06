Рецепт кабачковой пасты с креветками: диетическое блюдо, которое не навредит фигуре

6 октября 2021 , 12:00
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Источник:

инстаграм Fat Killers

Чтобы питаться диетически и полезно не обязательно каждый день есть гречку или овсянку. Мы подготовили для вас рецепт вкусной пасты из кабачков, которая легко готовится и не навредит вашей фигуре.

Чтобы приготовить пасту из кабачков вам нужно минимум времени и усилий. Она легка в приготовлении и прекрасно сочетается с другими ингредиентами.

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К примеру, вы можете добавить в нее вместо заявленных креветок: курицу, белую или красную рыбу. Вкус блюда останется отличным.

Рецепт кабачковой пасты

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2


Паста из кабачков / Фото Fat Killers

Ингредиенты:
– 1 кабачок;
– 100 г креветок;
– 1 ст. л. сметаны
– 6 шт. помидоров черри;
– 20 г сыра пармезан;
– 1 зубчик чеснока;
– соль,
– черный молотый перец.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте кабачок водой. Натрите его на терке для корейской моркови или просто нарежьте ножом длинными полосками.

  2. Отожмите из него лишнюю влагу.

  3. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте на ней целый зубчик чеснока.


Паста из кабачков / Фото Fat Killers

  1. Добавьте креветки и продолжайте жарить их в течение 3 – 5 минут.

  2. Добавьте на сковороду лапшу из кабачка, помидоры и перемешайте.

  3. Посолите и поперчите блюдо и тушите еще 3 – 4 минуты.


Паста из кабачков / Фото Fat Killers

  1. Добавьте сметану, осторожно перемешайте. 

  2. Перед подачей к столу посыпьте пасту сыром. Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак