Рецепт кабачковой пасты с креветками: диетическое блюдо, которое не навредит фигуре
Источник:инстаграм Fat Killers
Чтобы питаться диетически и полезно не обязательно каждый день есть гречку или овсянку. Мы подготовили для вас рецепт вкусной пасты из кабачков, которая легко готовится и не навредит вашей фигуре.
Чтобы приготовить пасту из кабачков вам нужно минимум времени и усилий. Она легка в приготовлении и прекрасно сочетается с другими ингредиентами.
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К примеру, вы можете добавить в нее вместо заявленных креветок: курицу, белую или красную рыбу. Вкус блюда останется отличным.
Рецепт кабачковой пасты
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Паста из кабачков / Фото Fat Killers
– 1 кабачок;
– 100 г креветок;
– 1 ст. л. сметаны
– 6 шт. помидоров черри;
– 20 г сыра пармезан;
– 1 зубчик чеснока;
– соль,
– черный молотый перец.
Приготовление:
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Тщательно помойте кабачок водой. Натрите его на терке для корейской моркови или просто нарежьте ножом длинными полосками.
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Отожмите из него лишнюю влагу.
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Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте на ней целый зубчик чеснока.
Паста из кабачков / Фото Fat Killers
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Добавьте креветки и продолжайте жарить их в течение 3 – 5 минут.
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Добавьте на сковороду лапшу из кабачка, помидоры и перемешайте.
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Посолите и поперчите блюдо и тушите еще 3 – 4 минуты.
Паста из кабачков / Фото Fat Killers
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Добавьте сметану, осторожно перемешайте.
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Перед подачей к столу посыпьте пасту сыром. Приятного аппетита!