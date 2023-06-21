Теперь только так и готовим – рецепт кабачковых рулетиков с начинкой

21 июня 2023, 14:35
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Вкусные домашние рецепты

Каждый день мы задаемся вопросом: "Что приготовить на обед?" Если у вас есть несколько кабачков, обязательно приготовьте эти рулеты.

Кабачковые рулетики – это не только вкусный вариант обеда, но и закуска или перекус. Они не только аппетитны, но и сочные и сытные.

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Подавайте их как отдельное блюдо или дополнительно приготовьте куриный шашлык или сочные котлеты. Они совершенно сочетаются как с мясом, так и с рыбой.

Рецепт кабачковых рулетиков

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 2 кабачки или цуккини;
– 4 яйца;
– 4 столовые ложки муки с горкой;
– 1 чайная ложка копченой паприки;
– 1 чайная кровать соли.
Для начинки:
– 200 граммов твердого сыра;
– 1 плавленый сырок;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– укроп;
– 2 средних томата.

Приготовление:

  • ️Кабачки нарезаем вдоль, солим и оставляем на 10 минут.
  • Взбалтываем яйца и отдельно в мисочке смешиваем муку с копченой паприкой.
  • ️Кабачки панируем в муке, затем в яйцах и жарим до золотистости с двух сторон. Жареные кабачки выкладываем на тарелку и впитываем салфеткой лишнее масло.
  • Для начинки смешиваем натертый сыр, натертый сырок, сметану, зелень и чеснок.
  • Охлажденные кабачки смазываем 1 чайной ложкой творожной начинки, кладем помидорную дольку и закручиваем.
  • Рулетики кладем на 30 минут – 1 час в холодильник, они так лучше будут держать форму.

Приятного аппетита!

Если вы пожарите кабачки на гриле без масла или запечете в духовке – это будет прекрасный диетический вариант таких рулетиков.

Автор: Богданна Рибак