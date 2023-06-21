Кабачкові рулетики – це не тільки смачний варіант обіду, а й закуска чи перекус. Вони не тільки апетитні, а й соковиті та ситні.
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Подавайте їх як окрему страву, або додатково приготуйте курячий шашлик чи соковиті котлети. Вони ідеально поєднуються як з м'ясом, так і з рибою.
Рецепт кабачкових рулетиків
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- ️Кабачки нарізаємо поздовж, солимо і залишаємо на 10 хвилин.
- ️Збовтуємо яйця і окремо в мисочці змішуємо борошно з копченою паприкою.
- ️Кабачки паніруємо в борошні, потім в яйцях і смажимо до золотистості з двох сторін. Смажені кабачки викладаємо на тарілку і вбираємо серветкою зайву олію.
- ️Для начинки змішуємо натертий сир, натертий сирок, сметану, зелень і часник.
- ️Охолоджені кабачки змазуємо 1 чайною ложкою сирної начинки, кладемо помідорну дольку і закручуємо.
- ️Рулетики кладемо на 30 хвилин – 1 годину в холодильник, вони так краще триматимуть форму.
Смачного!
Якщо ви посмажите кабачки на грилі без олії, або запечете в духовці – це буде прекрасний дієтичний варіант таких рулетиків.