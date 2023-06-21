Кабачковые рулетики – это не только вкусный вариант обеда, но и закуска или перекус. Они не только аппетитны, но и сочные и сытные.
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Подавайте их как отдельное блюдо или дополнительно приготовьте куриный шашлык или сочные котлеты. Они совершенно сочетаются как с мясом, так и с рыбой.
Рецепт кабачковых рулетиков
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- ️Кабачки нарезаем вдоль, солим и оставляем на 10 минут.
- Взбалтываем яйца и отдельно в мисочке смешиваем муку с копченой паприкой.
- ️Кабачки панируем в муке, затем в яйцах и жарим до золотистости с двух сторон. Жареные кабачки выкладываем на тарелку и впитываем салфеткой лишнее масло.
- Для начинки смешиваем натертый сыр, натертый сырок, сметану, зелень и чеснок.
- Охлажденные кабачки смазываем 1 чайной ложкой творожной начинки, кладем помидорную дольку и закручиваем.
- Рулетики кладем на 30 минут – 1 час в холодильник, они так лучше будут держать форму.
Приятного аппетита!
Если вы пожарите кабачки на гриле без масла или запечете в духовке – это будет прекрасный диетический вариант таких рулетиков.