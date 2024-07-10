Особенный летний рецепт: готовим рулетики из кабачков

10 июля 2024, 23:56
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Источник:

Beszamel

Рулетики из кабачков – это быстрая и дешевая закуска. К вам пришли гости и вы не знаете, чем их угостить? Этот рецепт точно пригодится.

Вкусные и ароматные рулетики из кабачков – идея для семейного вегетарианского обеда. Внутри кабачковых рулетов есть вкусная начинка, а дополняет блюдо уникальный томатный соус, приправленный итальянскими травами.

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Рулетики из кабачков в томатном соусе

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 кабачка;
– 250 грамм рикотты;
– 6 вяленых помидоров в масле;
– 2 столовые ложки натурального йогурта;
– соль, перец;
соус:
– 1 банка нарезанных помидоров;
– 1 луковица;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 чайная ложка сушеного базилика;
– 1 чайная ложка сушеного орегано;
– соль, перец.

Приготовление:

  1. В кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности.
  2. Добавьте продавленный чеснок и обжарьте минуту.
  3. Добавьте нарезанные консервированные помидоры и приправьте солью, перцем, базиликом и орегано.
  4. Перемешайте и доведите до кипения.
  5. Уменьшите огонь и тушите около 10 минут.
  6. Вымытые и обсушенные кабачки нарежьте вдоль тонкими ломтиками. Приправьте солью и перцем.
  7. Поместите сыр рикотта в миску и влейте йогурт.
  8. Добавьте мелко нарезанные сушеные помидоры. Приправьте солью и перцем.
  9. Тщательно перемешайте.
  10. Каждый кусочек кабачка намажьте сырной начинкой и заверните в рулет.
  11. На дно формы для запекания вылейте пол порции томатного соуса и выложите рулетики из цуккини.
  12. Между рулетами полейте оставшимся соусом.
  13. Поставьте форму в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте около 30 минут.
  14. Подавайте теплыми с любимым салатом.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська