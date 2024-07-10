Вкусные и ароматные рулетики из кабачков – идея для семейного вегетарианского обеда. Внутри кабачковых рулетов есть вкусная начинка, а дополняет блюдо уникальный томатный соус, приправленный итальянскими травами.
Интересно Сначала ошпарьте ее кипятком: как приготовить печень
Рулетики из кабачков в томатном соусе
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- В кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности.
- Добавьте продавленный чеснок и обжарьте минуту.
- Добавьте нарезанные консервированные помидоры и приправьте солью, перцем, базиликом и орегано.
- Перемешайте и доведите до кипения.
- Уменьшите огонь и тушите около 10 минут.
- Вымытые и обсушенные кабачки нарежьте вдоль тонкими ломтиками. Приправьте солью и перцем.
- Поместите сыр рикотта в миску и влейте йогурт.
- Добавьте мелко нарезанные сушеные помидоры. Приправьте солью и перцем.
- Тщательно перемешайте.
- Каждый кусочек кабачка намажьте сырной начинкой и заверните в рулет.
- На дно формы для запекания вылейте пол порции томатного соуса и выложите рулетики из цуккини.
- Между рулетами полейте оставшимся соусом.
- Поставьте форму в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте около 30 минут.
- Подавайте теплыми с любимым салатом.