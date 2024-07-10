Смачні та ароматні рулетики з кабачків – ідея для сімейного вегетаріанського обіду. Всередині кабачкових рулетів є смачна начинка, а доповнює страву унікальний томатний соус, приправлений італійськими травами.
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Рулетики з кабачків в томатному соусі
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- У каструлі розігрійте оливкову олію і обсмажте дрібно нарізану цибулю до прозорості.
- Додайте продавлений часник і обсмажте хвилину.
- Додайте нарізані консервовані помідори і приправте сіллю, перцем, базиліком і орегано.
- Перемішайте і доведіть до кипіння.
- Зменшіть вогонь і тушкуйте близько 10 хвилин.
- Вимиті та обсушені кабачки наріжте уздовж тонкими скибочками. Приправте сіллю і перцем.
- Помістіть сир рікотта в миску і влийте йогурт.
- Додайте дрібно нарізані сушені помідори. Приправте сіллю і перцем.
- Ретельно перемішайте.
- Кожен шматочок кабачка намажте сирною начинкою і загорніть в рулет.
- На дно форми для запікання вилийте пів порції томатного соусу і викладіть рулетики з цукіні.
- Між рулетами полийте соусом, що залишився.
- Поставте форму в розігріту до 200 градусів духовку і випікайте близько 30 хвилин.
- Подавайте теплими з улюбленим салатом.