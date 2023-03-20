Картофельная запеканка с куриным филе – рецепт для всей семьи

20 марта 2023, 18:47
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Источник:

Алекс Миль

Когда нет времени на долгие приготовления, хочется чего-то простого, но сытного – запеките картошку с мясом.

Картофельная запеканка станет фаворитом среди других запеканок, ведь она не только сытная и аппетитная, но и простая.

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Чтобы напитать вкус блюда, обязательно воспользуйтесь любимыми специями: копченой молотой паприкой, розмарином, орегано, тимьяном или шалфеем. Также отлично подойдут смеси специй к травам к картофелю или овощам.

Рецепт картофельной запеканки с курицей

  • Время: 1 час
  • Порции: 6
Ингредиенты:
– 450 граммов куриного филе;
– 1 килограмм картофеля;
– 250 граммов молока;
– 200 граммов сливок;
– 200 граммов твердого сыра;
– 1 чайная ложка соли;
– половина чайной ложки перца;
– любимые специи.

Приготовление:

  • Нарезаем филе небольшими кусками. Картофель режем дольками средней толщины. Натираем твердый сыр.
  • Забрасываем в кастрюлю картофель, курицу, соль, перец и вливаем молоко и жирные сливки. Варим на среднем огне 15 минут. Добавляем любимые специи.

  • Перекидываем половину картофеля в форму для запекания. Присыпаем половиной творога. И еще один слой из картофеля, и снова сверху присыпаем творогом.
  • Выпекаем в духовке при температуре 180 градусов 30 – 35 минут до румяной корочки.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак