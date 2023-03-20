Картофельная запеканка с куриным филе – рецепт для всей семьи

Когда нет времени на долгие приготовления, хочется чего-то простого, но сытного – запеките картошку с мясом.

Картофельная запеканка станет фаворитом среди других запеканок, ведь она не только сытная и аппетитная, но и простая.

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Чтобы напитать вкус блюда, обязательно воспользуйтесь любимыми специями: копченой молотой паприкой, розмарином, орегано, тимьяном или шалфеем. Также отлично подойдут смеси специй к травам к картофелю или овощам.

Рецепт картофельной запеканки с курицей

Время: 1 час

1 час Порции: 6

– 450 граммов куриного филе;– 1 килограмм картофеля;– 250 граммов молока;– 200 граммов сливок;– 200 граммов твердого сыра;– 1 чайная ложка соли;– половина чайной ложки перца;– любимые специи.

Приготовление:

Нарезаем филе небольшими кусками. Картофель режем дольками средней толщины. Натираем твердый сыр.

Забрасываем в кастрюлю картофель, курицу, соль, перец и вливаем молоко и жирные сливки. Варим на среднем огне 15 минут. Добавляем любимые специи.

Перекидываем половину картофеля в форму для запекания. Присыпаем половиной творога. И еще один слой из картофеля, и снова сверху присыпаем творогом.

Выпекаем в духовке при температуре 180 градусов 30 – 35 минут до румяной корочки.

Приятного аппетита!