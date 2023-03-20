Картопляна запіканка стане фаворитом серед інших запіканок, адже вона не тільки ситна та апетитна, а й проста.
Читайте також Український бренд яловичини Skott Smeat презентували на найвпливовішій виставці світу
Аби наситити смак страви, обов'язково скористайтеся улюбленими спеціями: копченою меленою паприкою, розмарином, орегано, чебрецем чи шавлією. Також чудово підійдуть суміші спецій до трав до картоплі чи овочів.
Рецепт картопляної запіканки з курятиною
- Час: 1 година
- Порції: 6
Приготування:
- Нарізаємо філе невеликими шматками. Картоплю ріжемо дольками середньої товщини. Натираємо твердий сир.
- Закидаємо в каструлю картоплю, курку, сіль, перець, та вливаємо молоко і жирні вершки. Варимо на середньому вогні 15 хвилин. Додаємо улюблених спецій.
- Перекидаємо половину картоплі в форму для запікання. Присипаємо половиною сиру. І ще один шар із картоплі, і знову зверху присипаємо сиром.
- Випікаємо в духовці при температурі 180 градусів 30 – 35 хвилин до рум’яної скоринки.
Смачного!