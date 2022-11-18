Актуальный и простой рецепт конвертиков с яблоками без яиц, сахара и разрыхлителя. Тесто получается хрупким, а начинка сочной.
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По рецепту яблочную начинку можно использовать для выпечки пирогов, булочек или других пирожков, ведь она получается густой и не будет растекаться во время приготовления.
Рецепт яблочных конвертиков
- Время: 80 минут
- Порции: 24 – 26 штук
Приготовление:
- Нарежьте очищенные яблоки средними кусочками, посыпьте сахаром и тушите на сковороде, пока они не смягчатся. Посыпьте манкой, корицей и перемешайте. Выключите огонь и оставьте охлаждаться начинку.
- В чаше кухонного комбайна смешайте муку и холодные кубики масла. Добавьте сметану и замешайте тесто. Оно должно быть однородным и эластичным.
- Заверните его в пласт пищевой пленки и отправьте в холодильник отдохнуть на час. Если у вас нет времени, можете сразу переходить к приготовлению конвертиков.
- Раскатайте тесто в пласт толщиной несколько миллиметров и сформуйте ровный прямоугольник. Разрежьте его на равные квадраты. В каждый из них выложите начинку и заденьте края.
- Выпекайте яблочные конвертики в разогретой до 175 градусов духовке 30 – 35 минут.
- Готовую выпечку посыпьте сахарной пудрой и подавайте на стол.
Приятного тебе аппетита!
Видеорецепт приготовления конвертиков с яблоками Лилии Цвет: