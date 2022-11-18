Актуальний та простий рецепт конвертиків з яблуками без яєць, цукру та розпушувача. Тісто виходить крихким, а начинка соковитою.

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За рецептом яблучну начинку також можна використовувати для випікання пирогів, булочок чи інших пиріжків, адже вона виходить густою та не буде розтікатися під час приготування.

Рецепт яблучних конвертиків

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 24 – 26 штук

Інгредієнти для тіста:

– 330 грамів борошна;

– 200 грамів вершковго масла;

– 140 грамів сметани.

Для начинки:

– 5 – 6 яблук;

– 120 грамів цукру;

– 20 грамів манки;

– ¼ чайної ложки кориці.

Приготування:

Наріжте очищені яблука середніми шматочками, посипте цукром та тушкуйте на сковорідці, доки вони не змякнуть. Посипте манкою, корицею та перемішайте. Вимкніть вогонь та залишіть начинку охолоджуватися.

У чаші кухонного комбайну змішайте борошно та холодні кубики масла. Додайте сметану та замішайте тісто. Воно повинне бути однорідним та еластичним.

Загорніть його у шар харчової плівки та відправте в холодильник відпочити на годину. Якщо у вас не має часу – можете одразу переходити до приготування конвертиків.

Розкачайте тісто в пласт товщиною кілька міліметрів та сформуйте рівний прямокутник. Розріжте його на рівні квадрати. В кожен з них викладіть начинку та зачипіть краї.

Випікайте яблучні конвертики у розігрітій до 175 градусів духовці 30 – 35хвилин.

Готову випічку посипте цукровою пудрою та подавайте до столу.

Смачного!

Відеорецепт приготування конвертиків з яблуками Лілії Цвіт: