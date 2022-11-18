Таких точно не купишь: рецепт конвертиков с яблоками

Украинская кулинарка Лилия Цвет поделилась с читателями рецептом вкусных конвертиков с яблоками, которые вы точно полюбите.

Актуальный и простой рецепт конвертиков с яблоками без яиц, сахара и разрыхлителя. Тесто получается хрупким, а начинка сочной.

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По рецепту яблочную начинку можно использовать для выпечки пирогов, булочек или других пирожков, ведь она получается густой и не будет растекаться во время приготовления.

Рецепт яблочных конвертиков

Время: 80 минут

80 минут Порции: 24 – 26 штук

– 330 граммов муки;– 200 граммов сливочного масла;– 140 граммов сметаны.– 5 – 6 яблок;– 120 граммов сахара;– 20 граммов манки;– ¼ чайной ложки корицы.

Приготовление:

Нарежьте очищенные яблоки средними кусочками, посыпьте сахаром и тушите на сковороде, пока они не смягчатся. Посыпьте манкой, корицей и перемешайте. Выключите огонь и оставьте охлаждаться начинку.

В чаше кухонного комбайна смешайте муку и холодные кубики масла. Добавьте сметану и замешайте тесто. Оно должно быть однородным и эластичным.

Заверните его в пласт пищевой пленки и отправьте в холодильник отдохнуть на час. Если у вас нет времени, можете сразу переходить к приготовлению конвертиков.

Раскатайте тесто в пласт толщиной несколько миллиметров и сформуйте ровный прямоугольник. Разрежьте его на равные квадраты. В каждый из них выложите начинку и заденьте края.

Выпекайте яблочные конвертики в разогретой до 175 градусов духовке 30 – 35 минут.

Готовую выпечку посыпьте сахарной пудрой и подавайте на стол.

Приятного тебе аппетита!

Видеорецепт приготовления конвертиков с яблоками Лилии Цвет: