Торт без выпечки – это то, что все так любят. Его приготовление очень простое: нет риска, что что-то сгорит, не вырастет или загрязнится. Такие торты смотрятся невероятно эффектно благодаря вкусным слоям кремов.
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Такой торт исчезает через несколько минут и на тарелках остаются только крохи. Единственным его недостатком есть то, что нужно ждать несколько часов, чтобы им насладиться.
Рецепт торта сникерс без выпечки
Время: 20 минут
Порций: 4
Прекрасный рецепт / Фото pexels
Ингредиенты:
- 650 миллилитров молока;
- 2 упаковки ванильного пудинга;
- 1/2 стакана сахарной пудры;
- 100 грамм сливочного масла;
- 250 грамм сгущенки;
- 80 грамм арахиса;
- 440 грамм печенья, смоченного в молоке;
- 100 грамм шоколада;
- 5 столовых ложек сливок 30%.
Приготовление:
- Налейте молоко в кастрюлю и растворите в нем 2 пакета ванильного пудинга согласно инструкции на упаковке.
- Добавьте сюда сахарную пудру и масло, нарезанное кусочками. Продолжайте перемешивать, пока масса не станет однородной. В нашей массе не должно быть комочков, поэтому старайтесь делать это максимально аккуратно.
- Также можно использовать крем-пудинг. Помните, что готовые смеси для пудинга содержат сахар, поэтому в нашем рецепте сахарную пудру добавляйте постепенно и следите, чтобы масса не была для вас слишком сладкой.
- Для второй кремовой массы соедините в миске массу сгущенки и арахис. Если хотите немного разнообразить массу – добавьте соленый арахис. Он отлично сочетается со сладостью массы.
- Когда пудинговая масса и ириска готовы, пора сделать тесто.
- Застелите противень или другую форму бумагой для выпечки. На дно выложите смоченное в молоке печенье так, чтобы оно полностью покрывало дно. Не замачивайте печенье в молоке слишком долго, чтобы оно не рассыпалось в руках.
- Положите часть пудинга на печенье, а затем сгущенку с арахисом. Добавьте еще один слой пропитанного печенья и повторяйте порядок, пока масса не истечет. Завершающим слоем должно быть печенье.
- На водяной бане растворите 100 грамм черного шоколада (одну плитку) и залейте им последний слой печенья. Сверху можно украсить арахисом. Теперь настал черед самой трудной задачи: ждать! Готовое тесто поставить в холодильник и оставить на 4 часа, лучше на ночь.
Разрежьте торт на порционные кусочки и подавайте гостям. Приятного тебе аппетита!